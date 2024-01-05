3 çocuğuna cinsel istismarda bulunan erkek hakkında tutuklama kararı!
Altınordu'da yaşları 6 ile 14 arasında değişen 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu M.J.K.A., tutuklandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi’nde yaşayan N.A.S. (37), 16 yıl önce evlendiği M.J.K.A.’nın (45), kızları N.M.J.A. (14), J.M.J.A. (11) ve A.A.’ya (16) cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek, 3 Ocak’ta polise şikâayette bulundu.
N.A.S., ifadesinde M.J.K.A.’nın, küçük kızına yönelik cinsel istismarda bulunurken yakaladığını ileri sürerek, şunları kaydetti:
“En küçük kızım A.A. Halk Eğitim Merkezi’ne gidiyordu. A.A. ile ilgili anlatacağım olaylar 10’uncu ayda (Ekim 2023) oldu. Saat 15-16.00 sıralarında ben kızlarım N.M.J.A. ile J.M.J.A.’nın yanımda olduğunu, ancak küçük kızım A.A.’nın yanımda olmadığını fark ettim. Nerede olduğuna bakmaya gittiğimde başka bir odanın balkonunda eşimin istismarda bulunduğunu gördüm.”
ÇOCUKLAR İSTİSMARI ANLATTI!
N.A.S., sonraki süreçte M.J.K.A.’nın kızına istismarda bulunduğu anları da telefonu kamerası ile kayıt altına aldığını söyledi. N.A.S., M.J.K.A.’nın diğer kızları N.M.J.A. ile J.M.J.A.’ya da istismarda bulunduğunu öne sürdü.
Bunun üzerine polis ekipleri, N.M.J.A. ile J.M.J.A.’nın da ifadelerine başvurdu. Her iki kız çocuğu da, babalarının kendilerine cinsel istismarda bulunduklarını anlattı.
İfadeler doğrultusunda M.J.K.A., gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddeden M.J.K.A., dün sevk edildiği adliyede ‘altsoyun cinsel istismarı' suçlamasıyla çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.
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