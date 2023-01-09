3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci kaza, saat 10.30 sıralarında Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi.
Mustafa Özdemir idaresindeki 38 JR 903 plakalı otomobil, Şener Şeker yönetimindeki 06 EY 0189 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 38 BF 223 plakalı otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sine-i millete dönelim'
- Ukrayna'ya misilleme saldırısı
- Tüm binalara asılacak: Yerli ve milli katil kim?
- Stokçuların otomobilleri bakın nerden çıktı
- Erdoğan 3. kez aday olabilir mi?
- İçişleri baronu devleti çürütüyor
- Seçim tarihi öne mi alınacak?
- Şık ile MHP’li Yalçın arasında ‘Sinan Ateş’ tartışması
- Başkentin ortasında şeriat çağrısı
- Soylu komşu çıktı