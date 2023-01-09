3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 09.01.2023 - 12:26
3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
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Feci kaza, saat 10.30 sıralarında Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi.

Mustafa Özdemir idaresindeki 38 JR 903 plakalı otomobil, Şener Şeker yönetimindeki 06 EY 0189 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 38 BF 223 plakalı otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


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