3 Üsküdar Belediye meclis üyesi şikâyet etti... Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Üsküdar Belediye meclis üyesinin ağustos ayında yaptığı şikayet üzerine YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı.

Meclis üyeleri, "Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin iradelerinin fesada uğratılmasına yönelik tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını" iddia etti.

Özgür Çelik'in, soruşturma kapsamında yarın ifade vermesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediyesi'nde gerçekleşen başkanvekilliği seçiminin ardından YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptığı basın açıklamasında dikkat çeken iddiaları gündeme taşımıştı.



Çelik, meclis üyesi Ayhan Aydın’ın "Savcı beni tehdit etti, engelli oğlum var, engelli eşim var, onlara kim bakacak. Beni tehdit ettiler, ben bunlara teslim oldu" ifadelerini kullandığını ve ağlayarak telefonu kapattığını öne sürmüştü.

ÇELİK'İN İDDİALARININ ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Çelik’in kamuoyuna yansıyan iddiaları üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Aydın, savcı tarafından tehdit edildiği yönündeki beyanları yalanladı. Aydın’ın, seçim öncesinde Özgür Çelik’in ricası üzerine arandığını ve asıl kendisinin baskı altına alınmaya çalışıldığını öne sürdüğü belirtildi.

AYHAN AYDIN, ÇELİK'İN İDDİALARI HAKKINDA NE DEDİ?

Sosyal medya hesabı üzerinden Aydın’ın açıklamalarını aktaran Burak Doğan’ın paylaşımına göre, tehdit iddialarını yalanlayan Aydın şu ifadeleri kullandı:

“Bu sözler tarafıma ait değildir ve anlatılanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir kişi, kurum veya makam tarafından tehdit edilmedim. Bir Cumhuriyet savcısının ya da başka bir kamu görevlisinin beni tehdit ettiği yönündeki iddia tümüyle asılsızdır. Böyle bir olay yaşanmamıştır.”