3 yaşındaki Yakup Bozkurt cinayetinde 14 yıl sonra yeni gelişme: Katil zanlısı en yakını çıktı!

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 2012 yılında kaybolan ve 12 gün sonra cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 3 yaşındaki Yakup Bozkurt’un ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Yakup Bozkurt, ailesinin mevsimlik işçi olarak geldiği Seyitgazi’de 2012 yılında kayboldu. Ailenin kayıp ihbarının ardından İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerinin yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri’ne ait helikopterle bölgede arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Arama çalışmalarının 12’nci gününde Yakup’un cansız bedeni, kırsal Doğançayır Mahallesi’nde toprağa gömülü halde bulundu.

O dönem yürütülen soruşturmada cinayet şüphelisine ilişkin herhangi bir ize ulaşılamadı ve dosya faili meçhul kaldı.

14 YIL SONRA DOSYA YENİDEN AÇILDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakup Bozkurt’un ölümüne ilişkin soruşturmayı yeniden açtı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Yakup’un cansız bedeninin bulunduğu bölgede yeniden arama yaptı.

Soruşturma kapsamında Yakup Bozkurt’un babası Abdurrezzak Bozkurt ile 3 akrabası gözaltına alındı.

BABA TUTUKLANDI, 3 ŞÜPHELİ SERBEST

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Abdurrezzak Bozkurt, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor.