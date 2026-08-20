3 yıl önce Viyana'da kayboldu: 10 bin euroluk saat İstanbul'da ortaya çıktı

Avusturya’nın Viyana şehrinde 2023 yılında saatin sahibi, Avusturya polisine kayıp-çalıntı ihbarında bulundu.

Saatin seri numarası da çalıntı saat veri tabanına işlendi. Yaklaşık 3 yıl sonra üretici firmanın müşteri hizmetleri, saatin İstanbul Beşiktaş’taki bir yetkili teknik servise getirildiğini saat sahibine bildirdi.

Alman vatandaşı Micheal K. bunun üzerine İstanbul merkezli bir hukuk bürosuna talimat vererek saatin kendisine iadesi için hukuki sürecin başlatılmasını istedi.

SAATİN İADESİ İÇİN DAVA AÇILDI

Yaklaşık 10 bin euro değerindeki saatin aynen iadesi ya da bedelinin tazmin edilmesi talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldı. Davada dilekçe aşaması tamamlanırken, mahkemenin duruşma günü belirlemesi için adli tatilin sona ermesi bekleniyor.

SAATİN İSTANBUL’A NASIL GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan saatin Viyana’dan İstanbul’a hangi yollarla geldiği ve bu süreçte kimlerin elinden geçtiğine ilişkin henüz dosyaya yansıyan bir bilgi bulunmuyor. Saatin yaklaşık 3 yıl içerisinde nasıl el değiştirdiğinin de yürütülecek süreçte ortaya çıkması bekleniyor.