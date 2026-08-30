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30 Ağustos Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Marmaray, metro, metrobüs, otobüs bedava mı?

30 Ağustos Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Marmaray, metro, metrobüs, otobüs bedava mı?

30.08.2026 09:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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30 Ağustos Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Marmaray, metro, metrobüs, otobüs bedava mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Marmaray, metro, metrobüs, otobüs bedava mı?
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30 Ağustos Zafer Bayramı bugün, 30 Ağustos 2026 Pazar günü kutlanıyor. Resmi tatil nedeniyle İstanbul'da toplu taşıma kullanacak yurttaşlar, Marmaray, metro, metrobüs ve otobüslerin ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki, 30 Ağustos Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Marmaray, metro, metrobüs, otobüs bedava mı?

30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla belirlenen bazı toplu ulaşım hatlarında yurttaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunulacak. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 30 Ağustos 2026 Pazar günü belirli raylı sistem hatlarında yolculuklardan ücret alınmayacak.

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30 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ ÜCRETSİZ OLACAK TOPLU TAŞIMALAR

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu hatlardan yararlanan yolculardan 30 Ağustos 2026 tarihinde ulaşım ücreti alınmayacak:

İstanbul: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı

Ankara: Başkentray

İzmir: İZBAN

BUGÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İETT tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahibi yolcular otobüslerden ücretsiz yararlanabilecek. Uygulamanın kapsamı dışında kalan bazı özel hatlar için ise ücretlendirme devam edecek.

Açıklamada; Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında ücretsiz ulaşım uygulamasının geçerli olmayacağı ifade edildi.

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