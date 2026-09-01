30 Ağustos törenine AKP Çarşamba teşkilatı katılmadı: Zafer Bayramı kutlamalarında AKP ayıbı

Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıldönümü, sağanak yağışa karşın düzenlenen tören, konuşmalar, gösteriler ve geçit programıyla coşkuyla kutlandı. Çarşamba’daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına AKP Çarşamba İlçe Başkanlığı katılmadı.

Kutlamalara katılmadığı gibi AKP ilçe başkanlığı binasına Türk bayrağı ve Atatürk posteri de asılmadı. Bilgilendirmeyi YENİ Parti Çarşamba İlçe Başkanı Bilgihan Bakır yaptı.

Bakır, “YENİ Parti törende, AKP Çarşamba Teşkilatı Nerede? 30 Ağustos’ta AKP’nin bayrak ve tören alerjisi!” başlıklı bilgilendirmede, “Türkiye’nin şimdilik iktidar partisi olan AKP’nin Çarşamba teşkilatından, onlarca yöneticinin bulunduğu bir teşkilattan neden bir kişi dahi bu törende yoktu? Mazereti olan varsa elbette açıklamasını bekleriz. Ancak yoksa mesele çok daha vahimdir. Çünkü 30 Ağustos; Cumhuriyetimizin, bağımsızlığımızın ve Atatürk devrimlerinin temel taşlarından biridir. Bu değerler, makamların ve siyasi hesapların üzerinde bir memleket meselesi” ifadelerini kullandı.

Bakır, “AKP Çarşamba İlçe Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle ilçe binasına Türk bayrağı ve Atatürk posteri asmaya bile tenezzül etmedi. Türkiye, bir bilinmeze AKP eliyle hazırlanırken Cumhuriyetimizin temel değerleri karşısındaki bu tavrı hayra yormamızı kimse beklemesin” diye konuştu.