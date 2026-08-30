30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yılında Türkiye meydanları dolduracak: Coşkuyla kutlanacak

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yılı bugün Türkiye’nin birçok noktasında coşkuyla kutlanacak. Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı bu tarihi gün dolayısıyla meydanlarda konserler, yürüyüşler, gösteriler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek; yurttaşlar Zafer Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşayacak. İstanbul’da sabah saatlerinde Taksim’de başlayacak resmi program, gün boyu şehirde sürecek.

- Beyoğlu: Resmi program saat 09.00’da Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak. Miniatürk’te ise saat 17.00’den itibaren çocuk etkinlikleri, bando ve dans gösterileri düzenlenecek. Program saat 20.00’de Gönül Yeprem konseriyle sürecek. Miniatürk gün boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek.

- Beşiktaş: Beşiktaş İskelesi’nde saat 11.00’de gemi korteji düzenlenecek.

- Yenikapı: SOLOTÜRK, saat 18.00’de Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gösteri uçuşu yapacak.

- Kadıköy: Kalamış Atatürk Parkı’nda saat 21.00’de Emre Altuğ sahne alacak. QNB Terminal Kadıköy’deki platform alanında ise aynı saatte Pandami Music konser verecek. Müze Gazhane’de ise saat 10.00’dan itibaren mozaik pano atölyesi düzenlenecek. Saat 16.00’da “Atatürk 2” filmi gösterilecek, saat 19.00’da Naim Babüroğlu’nun “Tarihin Akışını Değiştiren Zafer” başlıklı söyleşisi yapılacak. İBB Gençlik Halk Dansları Topluluğu saat 20.00’de sahne alırken Yeni Türkü konseri saat 20.30’da başlayacak.

- Büyükçekmece: Cumhuriyet Kent Meydanı’nda saat 16.00’da başlayacak programda çocuk şenliği, atölyeler ve sahne gösterileri gerçekleştirilecek. Melek Mosso saat 21.20’de sahne alacak.

- Maltepe: Saat 20.00’de Maltepe Belediyesi önünden bando eşliğinde meşaleli Zafer Yürüyüşü başlayacak. Yürüyüşün ardından saat 21.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda Selçuk Balcı konser verecek.

- Bakırköy: Cumhuriyet Meydanı’nda saat 21.00’de Türkü Akbayram sahne alacak.

- Sancaktepe: Meydan Park’ta saat 21.15’te Ceza konser verecek.

- Eyüpsultan: Osmanlı Park’ta saat 20.00’de Emre Aydın sahne alacak.

- Beykoz: Beykoz Sahili Etkinlik Alanı’nda saat 21.00’de Bengü konser verecek.

- Gaziosmanpaşa: Cumhuriyet Meydanı’nda saat 21.30’da Yıldız Tilbe sahne alacak.

- Çatalca: Mehmetçik Meydanı Festival Sahnesi’nde saat 20.30’da Elif Sarıyar’ın DJ performansı başlayacak. Saat 22.00’de İrem Derici sahne alacak.

- Silivri: Saat 19.19’da Silivri Belediyesi önünden kortej yürüyüşü başlayacak. Saat 21.00’de Silivri Sahili’nde Seher konser verecek.

YURTTAŞ ATASINA KOŞACAK

Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve devlet erkanı bugün saat 11.00’de Anıtkabir’de tören düzenlenecek. Ardından saat 14.30’da TBMM ön bahçede gerçekleştirilecek olan geçit töreni gerçekleştirilecek. geçit töreni öncesinde TSK Karma Bando Birliği tarafından mini bir konser düzenlenecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce Eda Özülkü, Suat Suna, Yonca Evcimik, Zeynep Dizdar ve Metin Özülkü konser verecek.

- Yenimahalle: 20.30’da Vedat Dalokay Parkı’nda usta sanatçı Selda Bağcan sahne alacak.

- Kahramankan: Kahramankazan Millet Bahçesi’nde saat 21.00’de Sefo yurttaşla buluşacak.

- Sincan: Sincan Park’ta saat 21.00’de Semicenk, n Pursaklar: Pursaklar Saray Selçuklu Meydanı’nda sanatçılar Ali Kınık ve Ankaralı Çoşkun saat 19.00’da sahne alacak.

- Çankaya: 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak törende saygı duruşunda bulunulacak, ardından bando eşliğinde İstiklal Marşı okunacak.

EGELİLER SOKAKLARA ÇIKACAK

Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ege Bölgesi programları belirlendi. İzmir: Kutlamaların adresi yine Cumhuriyet Meydanı olacak. Kutlamalar, 09.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayacak.

- Antalya: Resmi kutlama programı sabah 09.15’te Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak.Kutlamalar kapsamında ise şarkıcı Derya Uluğ sahne alacak.

- Balıkesir: 09.00’da çelenk sunumu 10.00’da Kuvayi Milliye Meydanı’nda resmi geçit töreni ve saat 19.00’da BM 75. Yıl Gençlik Merkezi önünden Zafer Bisiklet Turu ile sürecek.

- Denizli: Akşam saat 21.00’de Delikliçınar Meydanı’nda ünlü rap sanatçısı Sagopa Kajmer sahne alacak

- Muğla: Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak resmi törenin ardından 20.30’da fener alayı ve 21.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda konser yapılacak.

GELİBOLU’DA ZAFER DALIŞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının girişimleriyle 2021’de dalış turizmine kazandırıldıktan sonra gözde rotalardan biri haline gelen Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla anı dalışı yapıldı. Tahsin Ceylan, dalış sonrası yaptığı açıklamada, ”Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi onlar geldikleri gibi gittiler. Zafer, ona inananlarındır. Zafer Bayramı kutlu olsun” dedi

‘YOLUMUZ AYDINLIK OLSUN’

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Saruhan, zafer bayramı mesajı yayımladı. Saruhan, “Mazlum ulusların emperyalizme karşı verdikleri mücadelede önemli bir yeri olan Türkiye’nin büyük zaferini övünüçle kutluyoruz” dedi. Saruhan, “Bağımsızlık savaşımızın her aşamasında kararlı olarak yer alan kadınların bize bıraktıkları mücadele mirasına sahip çıkarak sürdürmeye kararlıyız. Yolumuz hep aydınlık olsun” diye konuştu.