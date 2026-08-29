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30 Ağustos Zafer Bayramı töreni... İstanbul'da yarın Vatan Caddesi trafiğe kapatılacak

30 Ağustos Zafer Bayramı töreni... İstanbul'da yarın Vatan Caddesi trafiğe kapatılacak

29.08.2026 10:27:00
Güncellenme:
AA
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30 Ağustos Zafer Bayramı töreni... İstanbul'da yarın Vatan Caddesi trafiğe kapatılacak

İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı programları dolayısıyla Fatih'teki Vatan Caddesi ve cadde üzeri yan yollar yarın trafiğe kapatılacak. Sürücülerin; Atatürk Bulvarı, D-100, O-3 Hal Yolu ile Fevzipaşa ve Turgut Özal caddelerini alternatif güzergâh olarak kullanmaları istendi.
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Fatih'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek "30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) her iki istikamette ve bulvar üzeri yan yollar trafiğe kapatılacak.

Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 hal yolu ile Fevzipaşa ve Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

İlgili Konular: #İstanbul #trafik kazası #30 Ağustos

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