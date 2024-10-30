30 Ekim SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 30.10.2024 - 10:15

Güncelleme: 30.10.2024 - 10:15

SAKARYA ilinde 30 Ekim Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde ARICI SK., AVCI SK., BAG 2, BAG 2 SK., BAYRAK 1, ÇETİN (İZMİT) SK., ÇILEK 2, DEFNE KONAKLARI İÇİ YOLU, DEĞİRMEN SK., DOĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ERSİN CD., ESKİ YOL (Y.SELİM) SK., FATIH 1, FIRIN Y.SELIM, GAZI 1, GAZİ, GAZİ (H.MUSTAFA SOK.) SK., GEDİKOĞLU SK., GONCAGÜL, HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HAFIZ YAKUP SK., HAYTALAR SK., HOCA EFENDİ CD., HÜRRİYET (İZMİT) SK., HÜRRİYET SK., IZMIT 1, İSTASYON CD., İZMİT CD., KALE SK., KANARYA 1, KAVLANLIK, KAVLANLIK/1, KESKİNLER SK., KOÇ SK., KOÇLAR ÇK. SK., KÖSELER, KÖSELER SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, LEKOSA, LEKOSA/1, LEKOSA/2, LEKOSA/3, LEKOŞA, LEKOŞA SK., LOJMAN (İZMİT) SK., LOJMAN SK., MESELIK 1, MESELIK 1/3, MEŞELİK, MEŞELİK SK., MEŞELİK1, MOLLA SK., MUHİTTİN ÇK. SK., MUSALAR SK., NATO YOLU, NUR 1, ORAL (YÜZÜCÜLER) SK., ÖZEL SAPANCA KALE KOLEJİ İÇİ Y, PEHLİVAN, PINAR 2, PINAR SK., SAPANCA YOLU CD., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YANIK ORTA, YANIK ORTA SK., YANIK ORTA/1, YANIK ORTA/13, YANIK ORTA/2, YANIK ORTA/4, YANIK ORTA/5, YANIK ORTA/6, YANIK ORTA/7, YANIK ORTA/8, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM CD., YÜZÜCÜLER, YÜZÜCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE, NAILIYE, NAİLİYE, YENI, YENİ mahallelerinde ALKENT 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ARMA SK., ASLAN SK., ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., BADIR SK., BAHİA İÇİ YOLU, BALKAYA 1/1, BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., ÇAĞLA SİTESİ İÇİ YOLU, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇİLEK SK., DEBA EVLERİ İÇİ YOLU, DEGIRMEN 3, DEREBOYU, DEREBOYU CD., DİLEKLİ CD., DOĞAKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ELMA, ELMA SK., EMİL SK., ENGİNAR SK., ERENLER, ERENLER CD., ERMIS, GİRNE SK., GÜL, GÜL CD., GÜLISTAN, GÜLİSTAN CD., GÜNDOĞDU CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 1, ISTANBUL DERE 2, İSTANBUL DERE CD., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., KAPTAN, KAPTAN SK., KARAAĞAÇ SK., KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KUGU, KUĞU SK., MEYAN SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE SK., NAİLİYE CD., NERGİZ SK., ORMAN YOLU, ÖZEN SK., SARAY, SARAY CD., SINAN, SÜLÜN, SÜLÜN SK., VELIOGLU, VELİOĞLU SK., YAPRAK, YAPRAK SK., YEDIGÖZ, YEDIGÖZ CD., YEDİGÖZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, BALKAYA, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, GÖHAN, HUZUR SK., IKRAMIYE, ILMIYE, ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İLMİYE CD., KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAİLİYE, NAİLİYE SK., POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1/1, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, YILMAZER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAMLIK, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HACIOSMANLAR, HARKKÖY, ILICA, POYDULAR, SABIRLAR, SEHREN, SÜTALAN, ŞEHREN mahallelerinde 2201., 2206, 2206., 2207., 2210., 2251., 2252., 2253., 2551., 2556., 2557., 3104., 3105., 3304., 3305, 4101., 4106., 4155., 4161., 4501., 4502., 4504., 4505., 4507., 4551., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, ASLANLAR, CUMALI, ÇAMLIK, ÇAMLIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLIK SK., ÇAY-, ÇAYKÖY İÇ YOLU, DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., ELMADERE, ELMADERE SK., EMIRLER, EMİRLER SK., ERCEK, ERCEK SK., GÜNDÜZLER, HACIOSMANLAR, HACIOSMANLAR SK., HARKKÖY İÇ YOLU, ILICA KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz121, İsimsiz77, KADIRLER-, KADIRLER- SK., KADIRLER_1, KADİRLER SK., KARABEYLER, KAYIPLAR, KILLER, KİLLER SK., KURTLAR, MERKEZ SK., MERKEZ_2, OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., POYDULAR, POYDULAR SK., SABIRLAR, SABIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SABIRLAR SK., SEFERLER, SEHREN, SEHREN SK., SÜKÜRLER, SÜTALAN, SÜTALAN KÖYÜ İÇ YOLU, SÜTALAN SK., ŞEHREN SK., TASLI, VELILER, VELİLER, VELİLER SK., VEYSELLER, VEYSELLER SK., YARASLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde 455., ADAPAZARI, ADAPAZARI CD., BALIKÇI, BALIKÇI SK., BORAZAN SK., CEBESOY, CEBESOY CD., ÇAY SK., GEÇİT SK., GÜRSOY SK., HAYRİ SK., KABARAN SK., KARLIK, KARLIK SK., MAZLUM, MAZLUM SK., PANCAR SK., TOKATLI SK., TUNCA SK., UÇAR SK., YANAR SK., YAVUZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 3753., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ERZİNCAN, ERZİNCAN SK., KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖSKER, KÖŞKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SABIRLAR mahallelerinde KAYADİBİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKÖY mahallelerinde KURTLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde 5. SK., AKHİSAR SİTESİ İÇİ YOLU, AKINCILAR SK., ALADDİN SEZER CD., ALTAY, ALTAY SK., AYTAÇ SK., BARBAROS, BARBAROS SK., BİLGE SK., BOTANİK SK., CELALETTİN ÇELİK SK., CEMAL YIRMIBES, CENGİZHAN SK., DESTAN SK., DOĞA SK., EDALI SK., EGITIM, EĞİTİM SK., EKİN SK., EMEK, EMIR SULTAN, EMİR SULTAN SK., ERTUĞRUL GAZİ SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESER SK., ETHEM EFENDİ SK., EYÜP SULTAN, FARABI, FARABİ SK., FOTO, GEDİZ SK., GÜLÜMSER, GÜRBÜZ SK., IMREN, İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK., İMAR SK., KAZIMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAZIMİYE SK., KESER SK., METEHAN, METEHAN CD., MIMAR SINAN, MOLLA FENARİ SK., MÜEZZİNZADE SK., NUSRET IPEKÇIOGLU SK., OĞUZHAN SK., ORUÇ REİS SK., ÖMER SEYFETTIN SK., PARK İÇİ YOLU, PİRİ REİS SK., PROF. DERYA DINÇER, PROF. DERYA DİNÇER CD., REFET BELE, REFET BELE SK., SAİT FAİK SK., SARAY SK., SEVGİ SK., SHT PIYADE UZMAN ÇAVUS HALIL DEMIR, ŞAHİN SK., ŞERAFETTİN ÇELİK SK., TEVFİK FİKRET SK., TÜRKER SK., YAHYA KEMAL CD., YILDIRIM SK., ZIYA GÖKALP, ZIYA GÖKALP CD., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde DOLAMAÇBASI, KARDEŞ SK., NAR AGACI- sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde 3. SK., ABDÜLHAMITHAN, ABDÜLHAMİTHAN CD., ÇETİN SK., FOTO SK., GELİŞİM SK., GÖNÜL SK., SOMUNCUBABA, SOMUNCUBABA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde DR. SERDAR SERDAROGLU, EGITIM SK., HASAN ÇAVUŞ SK., KAZIM KARABEKİR SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., NUSRET İPEKÇİOĞLU SK., ÖMER SEYFETTİN SK., TURGUT REİS SK., YÜKSEL SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANBEY mahallelerinde 22 NOLU, 22 NOLU CD., HASANBEY, HASANBEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARDIÇBELI, CUMHURİYET, LIMANDERE, LİMANDERE, ORTAKÖY, SUBATAĞI, TEPETARLA, YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT, YENIDOGAN, YUVALIDERE mahallelerinde ASAGI_18, AŞAĞI, AŞAĞI SK., ÇINARALTI, ÇINARALTI SK., DERE-, DERE SK., DEREKÖY İÇ YOLU, ERİKLİK SK., F.SULTAN MEHMET, FATIH1, FATİH SK., FEVZİ PAŞA CD., GÜNEY TEPE, GÜNEY TEPE SK., H.RAHMİ SK., LİMANDERE YOLU, MERKEZ/14, MERKEZ/15, MERKEZ/15 SK., MERKEZ/3, MERKEZ14, MEZARLIK SK., MEZARLIK_3, OKUL, SAZ SK., ŞAL SK., YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YENI, YENİ, YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇATALÖVEZ, DARIÇAYIRI, KÖRFEZ, PARALI, YUVALIDERE mahallelerinde ABBAS HOCA, ABBAS HOCA SK., BEDİR SK., BEYAZIT, ÇAKAL ÇESME, ÇAKAL ÇEŞME SK., ÇANAK, ÇANAK SK., ÇATALÜVEZ KÖYÜ İÇ YOLU, ÇIKMAZ-, ÇIKMAZ SK., DAĞ, DEGIRMEN, DOGU, DOĞU CD., FIRIN, FIRIN SK., GAZANFER BİLGE BULVAR, GÜL-, HACI ARİF SK., HEMSIN, HEMŞİN SK., HENDEK, KARACAOĞLAN SK., KARAOĞLAN SK., KARSI, KARŞI, KARŞI SK., KAZIM HOCA, KAZIM HOCA SK., KEMER, KEMER CD., KUZULUK, KÜLTÜR CD., KÜLTÜR/1, LALE-, MEDILLI, MEDİLLİ SK., MERKEZ-, OKUL-, OKUL SK., ORTA-, ORTA SK., OSMAN GAZI, PARALI KÖYÜ İÇ YOLU, PAZAR SK., PAZAR_2, SAKARYA_2, SÜMBÜL SK., ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., ŞHT.ERSİN ŞENEK, TÜRBE SK., UZUN CD., YENI_7, YUVALIDERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde BAĞ SK., BATAKLI, BURNAZ SK., CANER SK., DAG, DİK SK., DURAK SK., FATİH, GAZİ SK., GÖK SK., HACI, HACI SK., HARMAN, HARMANCIK, HATİPLER SK., KURUDERE, KURUDERE (TAŞLIK) CD., KURUDERE CD., KÜÇÜK SK., SEHIT VEYSEL SAYGILI, SEN, SHT.ERSIN SENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD., TASLIK_2, TAŞLIK SK., VATAN 1 SK., VATAN CD., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ mahallelerinde 397 NOLU, AKPINAR, IBRAHIM KAYA/1, İBRAHİM KAYA CD., KONAK SK., USTA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAPUÇÇULAR, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 1527 NOLU SK., 1528 NOLU SK., 1529 NOLU SK., 1530 NOLU SK., ARKA SK., HACER SK., HAYIRLI, HAYIRLI SK., PAPUÇÇULAR, PAPUÇÇULAR CD., ROYAL SİTESİ İÇİ YOLU, SAKİN SK., SARI SK., SAVUL SK., SAYDAM SK., TOR SK., TÜTÜNCÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde BEŞKÖPRÜ SK., ÇAĞLAYAN SK., ÖNDEREVLERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 511 NOLU SK., 512 NOLU SK., 513 NOLU SK., 514 NOLU SK., 525 NOLU, KARABAYIR SK., YARGIÇ SK., YEŞİLKENT SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 527 NOLU SK., 532 NOLU SK., 545 NOLU SK., 554 NOLU, AYIRAN SK., MÜRSEL, MÜRSEL SK., ÖNER, ULUDAG sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 542 NOLU SK., 546 NOLU, 547 NOLU SK., 548 NOLU SK., 549 NOLU, 549 NOLU SK., 550 NOLU, 550 NOLU SK., 551 NOLU SK., 554 NOLU SK., OGUZ. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DAGDIBI, DAĞDİBİ, DEMIRBEY, DEMİRBEY, KÖMÜRLÜK, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, POYRAZLAR, SÜLEYMANBEY mahallelerinde 249 NOLU SK., ADAPAZARI KARASU YOLU, BAGLAR, BAGLAR CD., BAGLAR/2, BAĞLAR CD., BAĞLAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, BAHÇECI, BAHÇECI SK., BAHÇECI/1, BAHÇECIK, BAHÇECIK/1, BAHÇECIK/2, BAHÇECIK/3, BAHÇECİ SK., BAHÇECİK, BAHÇECİK CD., BAHÇECİK SK., BEYLIK, BEYLİK SK., ÇAM -1 SK., ÇAM -2 SK., ÇAM1, ÇAM2, ÇAYIRLI, DEMİRBEY KÖYÜ İÇ YOLU, ELMAS SK., ESEN, ESEN. SK., ESEN/1, FERAH, FERAH SK., HASRET SK., KARASU YOLU, KARASU YOLU/1, KARASU YOLU/3, KARDELEN, KARDELEN SK., KEKLİK SK., KIZILCIK SK., KORULUK, KORULUK SK., KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖPRÜ/1, KÖPRÜBAŞI SK., MERKEZ CD., ONUR, ONUR SK., OYLUM SK., ÖZ SK., ÖZERK SK., POYRAZLAR GÖLÜ TABİAT PARKI, POYRAZLAR KÖYÜ İÇ YOLU, POYRAZLI, SANCAK SK., SAYGIN SK., SEHER, SEHER SK., SEHIT MEHMET DURMUS, SILA, SILA SK., SÜLEYMANBEY, SÜLEYMANBEY CD., SÜLEYMANBEY KÖY MEZARLIĞI İÇİ, YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCILAR, HACIOGLU, HACIOĞLU mahallelerinde 5 NOLU SK., 5002 SK., 5004 SK., 5006, 5006 SK., 5037, 6 NOLU, 6 NOLU SK., 7 NOLU SK., GONCA, GONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYKÖY, ÇAYIRBASI, ÇAYIRBAŞI, KARGALIYENIKÖY, MARTINLER, PUNA ORTAKÖY, TÜRBE mahallelerinde 14917, 14921, BEYKÖY İÇ YOLU, MERKEZ- SK., MERKEZ_102, MERKEZ_118, MERKEZ_132, MERKEZ_134, MERKEZ_176, MERKEZ_193, MERKEZ_20, MERKEZ_21, MERKEZ_221, MERKEZ_224, MERKEZ_251, MERKEZ_277, MERKEZ_3, MERKEZ_327, MERKEZ_35, MERKEZ_35 SK., MERKEZ_4, MERKEZ_4 SK., MERKEZ_40, MERKEZ_56, MERKEZ_57, MERKEZ_88, MERKEZ_95, ORTAKÖY, ORTAKÖY-DÜZYAZI-ÇAYIRBAŞI, PUNA, SARIYER-MARTİNLER-ORTAKÖY, YAYALAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMBEY, HACİMBEY mahallelerinde ADAPAZARI DÜZCE YOLU, HABRAK, HABRAK/1, MERKEZ_13 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOĞAZKÖY mahallelerinde 1702, 1703, 24 NOLU CD., BOGAZKÖY/2, İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOĞAZKÖY mahallelerinde 1705, 1706, 1710, BOGAZKÖY, BOĞAZKÖY, BOĞAZKÖY SK., DOĞANÇAY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 370. SK., 374., 399. SK., 403. SK., 5. CD., AHMET YESEVİ SK., KALENDER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 30 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK mahallelerinde 20. CD., 4600., 4600. SK., 4601., 4601. SK., 4602., 4602. SK., 4603. SK., 4605., 4605. SK., 822. SK., ARALIK, ARALIK CD., ERİŞ SK., FERIK, FERIK CD., FERİK CD., GÖKÇEÖREN, GÖKÇEÖREN CD., ISMET OCAKLI, İSMET OCAKLI, İSMET OCAKLI CD., KILINÇ, KILINÇ SK., SAKARYA SÜRÜCÜ KURSU DİREKSİYO, SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SORGUT, SORGUT SK., ŞEHİT M KARABAŞOĞLU CD., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., TÜRKYOLU, TÜRKYOLU CD., YÜNÜAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.