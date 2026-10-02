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30 Eylül'den beri kayıptı: Polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı

30 Eylül'den beri kayıptı: Polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı

2.10.2026 12:50:00
Güncellenme:
İHA
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30 Eylül'den beri kayıptı: Polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı

Sinop’un Yalı köyü açıklarında 30 Eylül’de teknesinin alabora olması sonucu kaybolan gazi polis memuru Numan Şen’in cansız bedenine ulaşıldı. Sahil güvenlik, emniyet, jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla yürütülen arama çalışmalarının ardından Şen’in cansız bedeni saat 11.40’ta bulundu.
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Sinop'un Yalı köyü açıklarında 30 Eylül'de teknenin alabora olması sonucu kaybolan gazi polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı.

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Sahil güvenlik, emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri ile gönüllü balıkçıların katılımıyla havadan, karadan, denizden ve deniz altından yürütülen arama çalışmalarında, Numan Şen'in cansız bedenine saat 11.40'ta ulaşıldı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, merhum polis memuruna Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarına, emniyet teşkilatına ve millete başsağlığı ve sabır dilendi.

İlgili Konular: #Sinop #Polis memuru

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