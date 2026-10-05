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30 koyun ve 3 köpeğiyle kayboldu: 2 saat sonra bağ evinde bulundu

30 koyun ve 3 köpeğiyle kayboldu: 2 saat sonra bağ evinde bulundu

5.10.2026 12:47:00
Güncellenme:
DHA
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30 koyun ve 3 köpeğiyle kayboldu: 2 saat sonra bağ evinde bulundu

Mardin’de hayvan otlatırken kaybolan kız çocuğu, bağ evinde bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu ve üşüdüğünü belirten çocuk, ailesine teslim edildi.

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Mardin'in Ömerli ilçesinde hayvan otlatırken karanlığın çökmesiyle evin yolunu kaybeden N.Y. (12) isimli kız çocuğu, amcasına ait bağ evinde bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Ömerli ilçesinin kırsal Sulakdere Mahallesi'nde meydana geldi. 30 koyun ve beslediği 3 köpeğiyle hayvan otlatmaya çıkan N.Y. isimli kız çocuğu, havanın kararmasıyla evin yolunu kaybetti.

N.Y. eve dönmeyince ailesi, gece yarısı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı.

HAYVANLARIYLA BERABER BULUNDU

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından N.Y., saat 02.00 sıralarında amcasına ait sığındığı bağ evinde, hayvanlarıyla beraber bulundu.

Sağlık durumu iyi olduğu ve üşüdüğünü belirten N.Y. ailesine teslim edildi. 

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