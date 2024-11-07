30 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Van'da uyuşturucu ticaretinden 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.A., jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

30 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 17:19

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timlerinin yaptığı çalışmada, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A.'nın, Van'ın Edremit ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakalayıp gözaltına aldı. K.A., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak, Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler