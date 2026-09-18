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30 yılda seçimlerde 19 kez aday olmuştu: Hayatını kaybetti

30 yılda seçimlerde 19 kez aday olmuştu: Hayatını kaybetti

18.09.2026 15:22:00
Güncellenme:
DHA
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30 yılda seçimlerde 19 kez aday olmuştu: Hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1994- 2024 yılları arasında belediye başkanlığı, milletvekilliği ve muhtarlık olmak üzere 19 kez bağımsız aday olan ancak hiçbirinde kazanamayan Menderes Koçak (64) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Sandıklı'ya bağlı Kızılca köyünde oturan çiftçi Menderes Koçak, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

Yerel ve genel seçimlerde aday olarak ilçede adını duyuran, seçim çalışmalarını elektrikli bisikletiyle yürütmesiyle dikkati çeken Koçak'ın cenazesi, bugün öğle vakti kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

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30 YILDA 19 ADAYLIK

3 çocuk babası Menderes Koçak'ın adaylık serüveni, 1994 yılında köyünden muhtar adayı olmasıyla başladı. 5 kez bağımsız Sandıklı belediye başkanlığı, 1 kez bağımsız Afyonkarahisar milletvekilliği, 12 muhtarlık olmak üzere toplam 19 kez aday olan Menderes Koçak, hiçbirini kazanamadı.

Menderes Koçak, son olarak 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sandıklı belediye başkanlığına bağımsız aday oldu.

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