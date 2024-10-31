31 Ekim İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:29

Güncelleme: 31.10.2024 - 10:29

İZMİR ilinde 31 Ekim Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.015-2024-10-31 15:00:00.124 saatleri arasında Denizli; , 262, GÜVENDİK, 38/1, 38. Sk., 123. Sk., 31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.015-2024-10-31 15:00:00.124 saatleri arasında Güvendik; GÜVENDİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.074-2024-10-31 17:00:00.666 saatleri arasında Havuzbaşı; , İsimsiz52, İsimsiz11, İsimsiz27, İsimsiz6, İsimsiz35, İsimsiz47, İsimsiz39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.074-2024-10-31 17:00:00.666 saatleri arasında İbrahimçavuş; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.074-2024-10-31 17:00:00.666 saatleri arasında Mektep; İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.074-2024-10-31 17:00:00.666 saatleri arasında Çırpı Cami; İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 10:00:00.131-2024-10-31 17:00:00.832 saatleri arasında Kızılcaova; Soğuksu Mevki Sk., , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, CANLI İSTASYON, Gazi Sk., Kurtuluş Cd., Kırtepe Mevki Sk., Okul Sk., Özkan Sk., İstiklal Sk., 4 EYLÜL, Aktaş Sk., Bahçeli Evler, Cami 2. Sk., Cami Sok, Cumhuriyet Cd., Dere Sk., KIZILCAOVA ATATÜRK, 3001, ASFALT ALTI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 10:00:00.131-2024-10-31 17:00:00.832 saatleri arasında Yeşilova; CANLI İSTASYON, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 10:00:00.131-2024-10-31 17:00:00.832 saatleri arasında Yakapınar; Dr. Muzaffer Tuncağ Sk., Cumhuriyet Cd., Beylik Küme Evleri Sk., Bektaş, Avlu, Şehit Murat Cerit Sk., , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz8, Yakapınar Çayır Küme Evler, İsimsiz59, Dr. Veli Lök Sk., Gazi Mustafa Kemal Sk., Köy Yolu, Leman Öğretmen Sk., Okul2 Sk., Oo, Taşağıl Küme Yolu Sk., Yüksel Topal Sk., Yıldız Sk., Çamlık, Öğr. Ahmet Sakarya Sk., Öğretmen Türkan Şener Sk., İsmet İnönü Sk., Şehit Cemal Bozoğlan Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 10:00:00.131-2024-10-31 17:00:00.832 saatleri arasında Karaveliler; İsimsiz22, 101. Sk., 102. Sk., 103. Sk., 104. Sk., Alaybey Cd., Alaybey Gç., Avşar Sk., Ayhan Varna Cd., Ayşe Hanım Cd., Eroğlu Sk., Erçakır Sk., Eserler Sk., Hacı İbrahim Sk., Karaveliler Cami Sk., KAZIM DİRİK, Necati Şahin Cd., Park Cd., Talip Ağa Sk., Teki Sk., Veli 7. Sk., Çolağın Hüseyin Sk., İsimsiz21, , İsimsiz2, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 10:00:00.131-2024-10-31 17:00:00.832 saatleri arasında Çiftçigediği; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, 4 EYLÜL, Çiftçigediği Köyü, Çiftçigediği Köyü İç Yolu, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 10:00:00.131-2024-10-31 17:00:00.832 saatleri arasında Dernekli; İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 10:00:00.131-2024-10-31 17:00:00.832 saatleri arasında Cumhuriyet; , İsimsiz4, İsimsiz6, Alibey Sk., Ayşe Hanım Cd., Bahçe Sk., Esen Sk., KAZIM DİRİK, Okul Çk., Park Cd., Sabribey Sk., Yakapınar Sk., Çalkarcı Çk., Ömerbey Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.074-2024-10-31 17:00:00.666 saatleri arasında Arslanlar; , İsimsiz197 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.074-2024-10-31 17:00:00.666 saatleri arasında Kırbaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:30:00.195-2024-10-31 14:30:00.452 saatleri arasında Fevzi Çakmak; KAZIM KARABEKİR PAŞA, 51, 30/1, 28, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.086-2024-10-31 15:00:00.572 saatleri arasında Gümüldür Fevzi Çakmak; 6270. Sk., Menderes Gümüldür Yolu, 6272, 6283. Sk., 285. Sk., 287. Sk., 6289, 6283, 6285, 6264. Sk., 6266. Sk., 6268. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.093-2024-10-31 15:00:00.841 saatleri arasında Gölcükler; 179, SELVİ, 779/2, ÇINAR, KAMER, ÇAĞLA, Ceviz Sk., 779/1, 777, 171, , SÖĞÜT, 781, ULUS, 778 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.093-2024-10-31 15:00:00.841 saatleri arasında Kemalpaşa; 165/1, 143, 146 Sk., 148, 162, 162/1. Sk., 164, 167, 166, 165. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.798-2024-10-31 17:00:00.459 saatleri arasında Ahmetbeyli; 4177. Sk., 4159. Sk., 4167. Sk., 4169. Sk., 4173. Sk., 4151, 4129, 4107, 4175, 4091, 4087, 4095, 4093, 4171, 4070, 4102, 4163, 4100, 4121, 4080, 4135, 4161, 4103, 4141, 4109, 4110, Nation Cd., 4183. Sk., 4181, 4179, , İsimsiz193, İsimsiz195, 4066. Sk., 4068. Sk., 4072. Sk., 4074. Sk., 4076. Sk., 4078/1. Sk., 4082. Sk., 4084. Sk., 4086. Sk., 4089. Sk., 4095/1. Sk., 4097. Sk., 4098. Sk., 4099. Sk., 4101. Sk., 4104. Sk., 4106. Sk., 4111. Sk., 4112. Sk., 4113. Sk., 4115. Sk., 4116. Sk., 4117. Sk., 4118. Sk., 4119. Sk., 4123. Sk., 4125. Sk., 4127. Sk., 4131, 4133. Sk., 4137. Sk., 4139. Sk., 4143. Sk., 4145. Sk., 4147. Sk., 4149. Sk., 4151. Sk., 4153. Sk., 4155. Sk., 4157. Sk., 4165. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.798-2024-10-31 17:00:00.459 saatleri arasında Gölova; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.423-2024-10-31 10:00:00.142 saatleri arasında Ayvacık; 6511. Sk., 6510. Sk., 6509. Sk., 6508. Sk., 6507. Sk., 6506. Sk., 6505. Sk., 6503. Sk., 6502. Sk., 6501. Sk., BAĞCILAR, İsimsiz14, Ayvacık Küme Evleri, İsimsiz2, , ayvacık küme ever, Manisa Asfaltı Cd., Ayvacık, 6514. Sk., 6513. Sk., 6512. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.423-2024-10-31 10:00:00.142 saatleri arasında Alaniçi; Alaniçi, 6223. Sk., 6222. Sk., , İsimsiz8, Alaniçi Küme Evleri, Alaniçi Küme Evler , 6202. Sk., 6203. Sk., 6204. Sk., 6205. Sk., 6207. Sk., 6208. Sk., 6209. Sk., 6210. Sk., 6212. Sk., 6213. Sk., 6215. Sk., 6216. Sk., 6217. Sk., 6218. Sk., 6219. Sk., 6220. Sk., 6221. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.423-2024-10-31 10:00:00.142 saatleri arasında Kır; Tepecik Sk., Çakıcı Sk., Şehit Öğretmen Kubilay Cd., kara göl küme evler mevki, beykoy, İsimsiz145, 2802, 2812, Gemibaşı Mevki Sk., Girgin Sk., Ilıcak Pınar Çk., Kahraman Sk., Kömürcü Sk., Kırmahalle Yolu Sk., Manisa Asfaltı Cd., 2808, topraksu, Arapdere küme evleri sokak, İsimsiz31, Beyköy Küme Evler , Karagöl Mevkii, Şehit Öğretmen Kubilay Caddesi, İsimsiz27, İsimsiz17, Emiralem Kanal Yolu Sk., İsimsiz13, İsimsiz12, Değirmendere Ova Küme Evleri, İsimsiz11, Emiralem Kanal Yolu, İsimsiz8, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.423-2024-10-31 10:00:00.142 saatleri arasında Göktepe; 936. Sk., 935/3. Sk., 935/2. Sk., 935/1. Sk., 935. Sk., 930/1. Sk., 930. Sk., 954, İsimsiz337, İsimsiz35, Göktepe Ova Küme Evleri, İsimsiz25, İsimsiz7, İsimsiz6, Arapdere Mevkii Küme Evler, İsimsiz1, , 945. Sk., 944. Sk., 942. Sk., 941. Sk., 940. Sk., 939. Sk., 938. Sk., 937, 935/4. Sk., 952, 951. Sk., 950. Sk., 947. Sk., 946. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.423-2024-10-31 10:00:00.142 saatleri arasında Çaltı; Çaltı Köyü, Çaltı, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz54, Çaltı Küme Evler, İsimsiz50, İsimsiz49, çaltı küme evler, İsimsiz46, İsimsiz45, Çaltı Küme Evler, İsimsiz37, Çaltı Küme Evler, İsimsiz30, çaltı küme evler, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.423-2024-10-31 10:00:00.142 saatleri arasında Bağcılar; Manisa Asfaltı Cd., Bağcılar Yolu, Bağcılar, BAĞCILAR, İsimsiz15, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.423-2024-10-31 10:00:00.142 saatleri arasında Karaorman; Karaorman Yolu, İsimsiz90, İsimsiz88, Karaorman Küme Evleri, İsimsiz86, İsimsiz83, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, Karaorman Küme Evler , İsimsiz71 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 10:00:20.56-2024-10-31 15:00:26.742 saatleri arasında Göktepe; 935/1. Sk., İsimsiz1, , 952, 951. Sk., 950. Sk., 947. Sk., 946. Sk., 945. Sk., 944. Sk., 942. Sk., 941. Sk., 940. Sk., 939. Sk., 938. Sk., 937, 936. Sk., 935/4. Sk., 935/3. Sk., 935/2. Sk., 935. Sk., 930/1. Sk., 930. Sk., 954, İsimsiz337, İsimsiz35, Göktepe Ova Küme Evleri, İsimsiz25, İsimsiz7, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.482-2024-10-31 15:00:00.057 saatleri arasında Bahariye; 1864. Sk., 1858. Sk., 1870/1. sk, Hidayet Erzeybek Sk., 2006. Sk., 1870. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.597-2024-10-31 15:00:00.557 saatleri arasında Bahçelievler; 1849/6. Sk., 1849/5. Sk., 1705. Sk., Cahit Atay Sk., , 1851/2. Sk., Şehit Polis Kom. Yrd. Zübeyir Durgay Parkı İçi Yol, Şehit Mustafa Tunçbilek Sk., 1851/1. Sk., 1849/8. Sk., Cevdet Bilsay Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.914-2024-10-31 15:00:00.289 saatleri arasında Bahçelievler; 1853. Sk., Şehit Mustafa Tunçbilek Sk., 1853/3. Sk., 1853/2. Sk., , 1671. Sk., 1671/4. Sk., 1849/6. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.728-2024-10-31 17:00:12.407 saatleri arasında Aşağışakran; 11/3, AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK, AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ, Aşağışakran Köyü, AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER, AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER, 11/8, 11/5, AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ, AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ, İsimsiz2, AŞAĞIŞAKRAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.728-2024-10-31 17:00:12.407 saatleri arasında Yenişakran; 3386/1, Çeşme Önü Cd., 3391/1, 3453, İncirlik Sk., Çeşme Önü Cd., Barbaros Sk., 515. Sk., 3511, 508. Sk., 507. Sk., 3449/1 Sk., 500/. Sk., 3500, 499. Sk., 3498, 497. Sk., 481. Sk., 480. Sk., 479. Sk., 461. Sk., 3453 Sk., 3454, İNCİRLİK, 448. Sk., 447. Sk., 446. Sk., 445. Sk., 444. Sk., 443. Sk., 442. Sk., 439. Sk., 438. Sk., 437. Sk., 3434, 433. Sk., 432. Sk., 429. Sk., 428. Sk., İNCİRLİK, 425. Sk., 424. Sk., 423. Sk., 409. Sk., 408. Sk., 407. Sk., 406. Sk., 405. Sk., 404. Sk., 403. Sk., 401. Sk., 400. Sk., 399. Sk., 398. Sk., 397. Sk., 3396 Sk., 395. Sk., 394/1. Sk., 394. Sk., 392. Sk., 386. Sk., 384. Sk., 3380, 3510. Sk., 3500/2. Sk., 3387. Sk., 3382. Sk., 3376. Sk., 3461, 3435, 3461, 3391, 3455, 3502, 3479 Sk., 3423 Sk., 3475 Sk., 3495, 3494, 3482 Sk., 3478, 3411 sk., 3475 Sk., 3500/3, 3388, 3379, 2. ÇEVRE YOLU, İsimsiz84, 3382, İsimsiz72, Çeşme Önü Cd., İsimsiz70, Çeşme Önü Cd., Çeşme Önü Cd., Çeşme Önü Cd., Çeşme Önü Cd., İsimsiz58, İsimsiz54, İsimsiz52, İsimsiz51, Çeşme Önü Cd., İsimsiz47, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, 3435, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, 3466 Sk., İsimsiz26, İsimsiz18, İsimsiz17, 3513/1, 3410, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:30:21.455-2024-10-31 15:30:32.076 saatleri arasında Yeni; 861, 866, 922, 851, 864, 867, 882, 879, 903, 937, GÜZELHİSAR, Nene Hatun Cd., 850, 858, 865, 849. Sk., 844. Sk., 841. Sk., 841, 852. Sk., 856. Sk., 863. Sk., 875. Sk., Kıbrıs Cd., 801. Sk., 797. Sk., 805, 842, 804, 799, 872, 975, 921, İsimsiz34, İsimsiz3, İsimsiz2, 912/1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:30:21.455-2024-10-31 15:30:32.076 saatleri arasında Kültür; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:30:21.455-2024-10-31 15:30:32.076 saatleri arasında Güzelhisar; TABAKHANE, Çayır, Çarşı Sk., Çamaltı Sk., Tepe 1. Sk., Tabakhane Sk., Seyhan Sk., Oluklu Çeşme Sk., Mescit Sk., Merkez Cd., Kıbrıs Cd., Kültür Sk., Kültür, Köprülü 1. Sk., Hamam Sk., BALABANPAŞA, Balabanpaşa Sk., 17/20, 17/44, 17/30, GÜZELHİSAR TEPE, GAVURDERE, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:30:21.455-2024-10-31 15:30:32.076 saatleri arasında Kurtuluş; 745, 744, 729, 726, 731, 742, 740, 730, ÇAMLIK, GÜZELHİSAR, GÜN, 743, NENEHATUN, 726. Sk., 683. Sk., 736, 746, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.728-2024-10-31 17:00:12.407 saatleri arasında Örlemiş; Örlemiş Köyü İç Yolu, Örlemiş, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz9, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.728-2024-10-31 17:00:12.407 saatleri arasında Kızıltepe; KIZILTEPE, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.729-2024-10-31 16:00:00.156 saatleri arasında Yeşildere; İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, KABAKLI, , KABAKLI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-31 2024-10-31 09:00:00.798-2024-10-31 17:00:00.459 saatleri arasında Zeytinköy; , İsimsiz37, İsimsiz40, Kazangöl Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-31 2024-10-31 09:00:12.265-2024-10-31 17:00:17.214 saatleri arasında Çınarlı; Ankara Asfaltı, 1583/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-31 2024-10-31 09:00:39.113-2024-10-31 13:00:44.227 saatleri arasında Yıldız; 206/41. Sk., 206/40. Sk., 206/37. Sk., 206/36. Sk., 206/35. Sk., 206/33. Sk., 206/34. Sk., 206/32. Sk., 206/31. Sk., , 206/71, Hoca Ahmet Yesevi, 242/16. Sk., 206/30. Sk., 206/70. Sk., 206/64. Sk., 206/43. Sk., 206/42. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:39.113-2024-10-31 13:00:44.227 saatleri arasında Atatürk; Hoca Ahmet Yesevi Cd., 202/26. Sk., 202/25. Sk., 202/24. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-31 2024-10-31 09:00:41.681-2024-10-31 11:00:46.466 saatleri arasında İhsan Alyanak; 5024. Sk., , 5037. Sk., 5038. Sk., 5039. Sk., 5040. Sk., 5041. Sk., 5042. Sk., 5044. Sk., 5044/1. Sk., 5063. Sk., 6100, 3722. Sk., 5020. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:00:41.681-2024-10-31 11:00:46.466 saatleri arasında Uzundere; , 6115, 6100 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-31 2024-10-31 09:15:00.792-2024-10-31 16:00:00.327 saatleri arasında Çaylı; Çaylı köy yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:15:00.792-2024-10-31 16:00:00.327 saatleri arasında Kızılcaavlu; İsimsiz29, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:15:00.792-2024-10-31 16:00:00.327 saatleri arasında Alaşarlı; İsimsiz134, İsimsiz77, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:15:00.792-2024-10-31 16:00:00.327 saatleri arasında Emirli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-31 2024-10-31 09:15:00.792-2024-10-31 16:00:00.327 saatleri arasında Yukarıtosunlar; TOSUNLAR, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, GÜVEN, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, GÜVEN, , Güven, Yukarıtosunlar Koyü İç Yolu, GÜVEN, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz7, GÜVEN, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:15:00.792-2024-10-31 16:00:00.327 saatleri arasında Yağcılar; İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, RÜZGAR, İsimsiz37, İsimsiz38, RÜZGAR, İsimsiz42, İsimsiz43, YASEMİN, İsimsiz28, İsimsiz27, RÜZGAR, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, NEHİR, İsimsiz8, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:15:00.792-2024-10-31 16:00:00.327 saatleri arasında Sarıkaya; İsimsiz233 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:15:00.792-2024-10-31 16:00:00.327 saatleri arasında Halıköy; İsimsiz238, İsimsiz237, İsimsiz236, İsimsiz235, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz8, İsimsiz6, DAMLA, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-31 2024-10-31 09:15:00.792-2024-10-31 16:00:00.327 saatleri arasında Alakeçili; İsimsiz51, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.