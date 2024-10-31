31 Ekim KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:29

Güncelleme: 31.10.2024 - 10:29

KOCAELİ ilinde 31 Ekim Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAYRIYE, HAYRİYE mahallelerinde HAYRIYE, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 2231., 2231. SK., 2342., 2343., 2346., 242. CD., FETIH, FETİH SK., HALIL IBRAHIM ERDEM, HALİL İBRAHİM ERDEM SK., IZNIK YOLU, İZNIK YOLU, İZNİK YOLU CD., KEMAL AYDINOĞLU SK., NURETTİN GÖKÇORA CD., OLUKLU-KAYACIK YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, EREGLI, KARAPINAR, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SULUDERE mahallelerinde 101., 105. CD., 109. CD., 1138., 1148. SK., 1149. SK., 202. CD., 2105. SK., 2825., 2832., 2875., 3089, AGAH EFENDİ SK., AMIRAL, ATLAS, BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CENNET, CENNET SK., ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK CD., HALIL HODZIÇ, İ.BAYRAKTAR CD., KARADENİZ SK., KARAPINAR, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, NAİL AYDIN SK., OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SARIKUM CD., SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE MEVKİİ, TOPRAK SK, YASEMİN SK., YUKARI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 31 Ekim Perşembe 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ mahallelerinde KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ, NIMETIYE, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR, YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 17 AĞUSTOS BULVAR, 19 MAYIS CD., 4.MURAT SK., AHU SK., AKIN, AKIN SK., AKSEMSETTIN, AKSOY CD., AKŞEMSETTİN CD., ALBAYRAK SK., ALEV, ALEV SK., ALI KUSÇU, ALI ÖZDEMIR, ALIÇAVUS, ALİ AĞA SK., ALİ KUŞÇU CD., ALİ ÖZDEMİR SK., ALİÇAVUŞ CD., ARAS, ARAS SK., ARNAVUT SK., ARZUM, ARZUM SK., ASI, ASIK VEYSEL, ASIM ÇAVUS, ASIM ÇAVUŞ SK., ASİ SK., ASMA SK., AŞIK VEYSEL CD., AŞİYAN SK., ATATÜRK BULVAR, ATATÜRK CD, ATİLLA SK, AVCILAR SK., AVSAR, AVŞAR SK., AYAZ, AYAZMA, AYAZMA CD., AYDIN, AYDIN SK., BADEM, BADEM SK., BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BASÖGRETMEN, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD, BAŞÖĞRETMEN CD., BEDIR, BELEN, BELEN SK., BERAT SK., BERRİN SK., BEYAZIT SK., BEYZA SK., BILGE, BIYIK, BIYIK SK., BİLGE SK., BİZİM SK., BORA SK., BOZKENT, BOZKENT SK., BURAK, BURAK SK., CAN, CAN SK., CANSU, CANSU SK., CEMAL AĞA SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL SK., CEVDET, CEVDET SK., CEVİZ SK., ÇAGDAS, ÇAGRI, ÇAĞDAŞ CD., ÇAĞRI SK., ÇIÇEK, ÇİÇEK SK., ÇİĞDEM SK., ÇORUH, ÇORUH CD., D-130 KARAYOLU CD., DERMAN SK., DERVISSUYU, DERVİŞSUYU CD., DIDEM, DİDEM SK., DOSTLUK, DOSTLUK CD, DOSTLUK CD., DURU, DURU SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., EFE SK., ELA, ELA SK., ELİF SK., EMİR SK., ERBERK, ERENKAYA, ERENKAYA SK., ERENLER SK., ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYLÜL, EYLÜL SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., EYÜP SIMSEK, EYÜP ŞİMŞEK CD., EZGİ SK., FEYMAN, FIRAT CD., FULYA SK., GAFFAR OKKAN, GEDIKLI, GEDİKLİ SK., GELIBOLU, GELINCIK, GELİBOLU CD., GENÇLİK SK., GİRNE CD., GÖNÜL, GÖNÜL SK., GÖREN SK., GÜLBAHAR, GÜLBAHAR SK., GÜLİŞAN SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ CD., GÜNDÜZALP, GÜNDÜZALP CD, GÜNDÜZALP CD., GÜNES, GÜNEŞ SK., GÜVEN SK., GÜZEL, GÜZEL SK., GÜZELCE SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HASAN TAHSIN, HAVUZLUBAHÇE, HAVVA NENE SK., HAYDARPASA, HAYDARPAŞA CD., HENDEK SK., HISARTEPE, HİCRET SK., HİSARTEPE SK., HÜSEYİN AĞA SK., IBNISINA, IKIZ, ILICA CD., INCI, ISMET PASA, İBNİSİNA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., İKİZ CD., KABAYAKALI, KABAYAKALI SK., KABRISTAN, KABRİSTAN SK., KALE SK., KALYON SK., KAMELYA, KAMİL İKİZ CD., KANDİL SK., KANUNI, KANUNİ CD., KAPLAN, KAPLAN SK., KARACAOGLAN, KARACAOĞLAN CD., KARANFİL CD., KARINCADERE, KARINCADERE CD., KAVAK SK., KERİM SK., KESTANE SK., KEVSER, KEVSER CD., KINALI, KINALI SK., KONAK SK., KORU, KOSOVA, KOSOVA CD., KUMRU SK., KUMTARLA, KUVAYİ MİLLİYE CD., KÜBRA SK., LEYLEK SK., LİMAN SK., MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU CD., MASAL, MEDENIYET, MEDENİYET CD., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ CD., MELDA SK., MELEN, MELTEM, MENEKSE, MENEKŞE SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MUAZZEZ, MUAZZEZ SK., MUKADDES SK., MURAT PIR, MURAT PİR SK., MUSA HOCA SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NURSEDA, NURSEDA SK., NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ODABASLAR, ODABAŞLAR CD., ORHANBEY CD., ORHANGAZI CD., ORHANGAZİ CD., ORMANGÜLÜ SK., ORUÇ REİS CD., OSMANBEY, OSMANBEY SK., OSMANLI, OSMANLI CD., PALMIYE, PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PELIN, PELİN SK., PIRALLAR, PIRIREIS, PİRALLAR CD., PİRİREİS CD., RAHIM, RESUL SK., SAADET SK., SAGLAM, SAĞLAM SK., SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SAMUR, SANAYİ CD., SARAL, SARAL SK., SARDUNYA SK., SAZLIK SK., SEÇKIN, SEÇKİN SK., SEDİR SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SELAMOĞLU SK., SEMIH ÜLPER, SERCAN SK., SERDAR, SERDAR SK., SERHAT, SEVİNÇ SK., SEYHAN SK., SEYIT GAZI, SEYİT GAZİ CD., SEYRANTEPE, SEYRANTEPE SK., SOMUNCU SK., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., SULTAN SÜLEYMAN, SULTAN SÜLEYMAN CD., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., ŞEHİT ZAFER SK., ŞEN SK., TABYA, TABYA SK., TAŞOCAĞI SK., TAYFUN, TAYFUN SK., TERMAL SK., TOSUNLAR CD., TUĞRA SK., TULUMBA, TULUMBA SK., TUNA SK., TUNCA SK., TURGUT REİS CD., ULUBEY, ULUBEY CD., ÜÇEVLER CD., VALIDE, VALİDE SK., VEZIR, VEZİR SK., YAKAMOZ SK., YAZLIK, YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YAZLIK CD., YENIÇERI, YENİÇERİ SK., YENİKÖY CD., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR CD, YILDIRIMLAR CD., ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ mahallelerinde İSMET PAŞA CD., SALKIM SK., SEYDI ALI REIS, SULTAN SK., ŞAFAK SK., YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4335. SK., 4336., 4336. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4395. SK., 4400., 4400. SK., 4402. SK., 4433., 4433. SK., BASOGLU, BAŞOĞLU CD., HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, LEVENT, LEVENT CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK CD., ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ mahallelerinde 2098. SK., 2099., 2099. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2110. SK., 2113., 2113. SK., İSHAKPAŞA CD., KONCA CD., MANDIRA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAĞAÇ, SARAYLI mahallelerinde SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SIVRITEPE, SİVRİ TEPE YOLU SK, SİVRİTEPE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, IRSADIYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, MAMURİYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AGA, OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇASU SK., AKVİLLA KONUTLARI SİTE YOLU SK, ALAYLI SK., ALIOGULLARI, ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET, BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVIZLIK., CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELİ SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., ERTUG, ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., FILIZLER, FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HİZMET SK, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, KABAKOZ SK., KADER SK, KADIMEZARI, KADIMEZARI CD., KADIR ASLAN, KADİR ASLAN SK, KANAAT SK., KARADERE, KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KARALI SK., KARPUZLUK SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KIVRAK SK., KİRAZLIK EVLERİ SİTE YOLU SK, KORUCU SK., KOZLU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLİ SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MEYVELIK, MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN, ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, SERT SK., SEVIL, SEVİL, SEVİL SK, SEVİL SK., SIRINTEPE, SIRINYOL, SUADİYE BAĞDAT CD., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞEHİT YILMAZ DEDEOĞLU SK., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TALIP, TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELI, TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, UZAK SK., VAROL, VAROL SK., YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., ADACIK SK., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., AKKAYA, ALA SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ARKA SK., ASIL, ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS SK., AY SK., AYAZMA SK., AYBASTI SK., BADEMCI, BADEMCİ SK., BAHÇELER SK., BAHÇELİK SK., BAKIR SK., BALLI SK., BARUT SK., BASRA SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., BESTEKAR, BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., CESUR SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMET SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DESTAN SK., DİLBER SK., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DOST SK., EBEGÜMECİ SK., ELMALI SK., ERCİYES SK., FISTIK SK., FLORYA SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELISIM, GEVREK SK., GÖKGÖZ SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEY SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., GÜNGÖREN SK., HAKIKAT, HAKİKAT SK., HAS SK., HATIRA SK., HAZİNE SK., HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA SK., ILKE, İLKE SK., İNCİR. SK., KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., KARAKAVAK SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., KUYUCAK SK., LEVENT SK., MASHAR SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MORMENEKSE, MORMENEKŞE SK., MUAZZAM SK., MUHTEŞEM SK., NEVRUZ SK., ORKİDE SK., ÖZER SK., ÖZGÜ SK., ROKA, ROKA SK., SAHINTEPE, SARI SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SEMT, SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SIRAT SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÜSEN SK., ŞANLI SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., ŞİFA SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., TAFLAN SK., TUĞBA SK., UFUK SK., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., YAPRAK SK, YEŞİL SK., YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZEGAN YOLU, ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, PAZARÇAYIRI, SERİNLİK, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ARSLANBEY KARTEPE CD., ASAGA MEVKII, HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, KARAOLUK MEVKII, KARAPINAR MEVKII, KARTEPE, KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KILISE MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TABAY, TELESİYEJ YOLU SK, ÜST MEVKII, ÜST MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY mahallelerinde SALIM DERVISOGLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNTARLA mahallelerinde 131., 201. SK., 214., 214. SK., 234., 234. SK, 234. SK., 237. SK., 238., 238. SK., 239., 239. SK., 241., 241. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 248. SK., IMAR, İMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR mahallelerinde BIRLIK, BİRLİK SK., ÇELTIKDÜZÜ, ÇELTİKDÜZÜ SK., UZUN, UZUN SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde ALAN SK., ASLANTAŞ SK., CENK SK., ELMA ÇİÇEĞİ SK., ERCIYES, IZMIT KANDIRA YOLU, İKLİM SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, PALAZOGLU, PALAZOĞLU SK., SALTANAT, SALTANAT SK., SEVDE SK., ŞERİT SK., YAZGI, YAZGI SK., YESILOVA, ZAKKUM, ZERAFET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLBAHÇE KADRIYE, GÜLBAHÇE KADRİYE, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde ATATÜRK, ATATÜRK CD., AYAN, AYAN SK., CÖMERT, CÖMERT SK., ÇOBAN SK., DERİN SK., HASIR SK., ISTIKLAL., KADRIYE MERKEZ MEVKII, KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 31 Ekim Perşembe 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANTEPE, YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ALPASLAN SK., ARKAN SK., AŞİKAR SK., BAKI, GEZİCİ SK., KUMLU SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NEZİH SK., SONER SK., ŞEHİT ENDER GÜVEN SK., TAVŞANTEPE CD., TURAN GÜNES sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM mahallelerinde ALTIN ŞEHİR SK., ANAFARTALAR CD., AVCILAR, AYKUT, AYKUT SK., BAĞIMSIZ SK., BARIŞIK SK., BİLİCİ SK., ÇEVRE, ÇİNİLİ SK., EHLİDİL SK., EKREM SK., GAZILER, KADER, KADER SK., KARASU SK., KIZILAĞAÇ SK., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., KUŞAK SK., MARMARA CD., MINI, MÜCAHIT, NEFES SK., NİYAZİ SK., SAFİYE SK., SANCAKTAR, SERIM, SERİM SK., SEVDE, SEVIM, SEVİM SK., SÜLEYMANİYE SK., ŞÖLEN SK., TASKIN, TAT SK., UYUM, UYUM SK., YAZICIOGLU, YEKTA, YEKTA SK., YENİCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, SERVETIYE KARSI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde BOYLAM SK., ENERJI, ENERJİ CD., GENCER SK., GÜRGENLİ HASAN SK., HACI ASLAN CD., HACI HALIL SERIM, HACI HALİL SERİM SK., MEDENİ SK, SÖĞÜTLÜ SK., SUR, TANTAOĞLU CD., YAZMALI, YENICE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ CD., YAZMALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., BAĞDATLI CD., CAHİT KAYRA SK., ÇAKABEY SK., ÇANAKKALE SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., NURİ MADAZLI SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SELİMAĞA SK., ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTYERI, KURTYERİ mahallelerinde BERK SK., DENİZ SK., ECEM SK., EMIRCAN, EMİRCAN SK., GAFFAR OKKAN CD., HACI SÜKRÜ, HACI ŞÜKRÜ CD., HOCAOĞLU SK., KIR SK., KUMCAGIZ, KUMCAĞIZ CD., KURTYERI KIR, ÖNDER SK., ŞENOL SK., YELKENCİOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANCILI mahallelerinde DOGANCILI MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 31 Ekim Perşembe 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 220., 220. SK., 220/1., 220/1. SK., 222., 222. SK., 222/1. SK., 222/3., 226. SK., 228., 228. SK., 246., 246. SK., 253. SK., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 268. SK., 270. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 31 Ekim Perşembe 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIROVA, ÖZGÜRLÜK, YENI mahallelerinde 205., 205. SK., 205/3. SK., 205/4. SK., 208., 208/2. SK., 208/3. SK., 210/1. SK., 5108/1. SK., 5211., 5211. SK., 5220. SK., FATIH, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 31 Ekim Perşembe 12:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 204. SK., 204/1., 206. SK., 212., 216., 216. SK., 216/1. SK., 216/2. SK., 218., 220/2., 222/2. SK., 224., 224. SK., 269. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 31 Ekim Perşembe 08:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 207., 207. SK., 208. SK., 210., 210. SK., 250/3., 301. SK., 306. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., RAHMI DIBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 31 Ekim Perşembe 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 201/1. SK., 202. SK., 202/1. SK., 202/2., 202/2. SK., 202/3., 202/3. SK., 202/6. SK., 203., 203. SK., 203/2. SK., 204/1. SK., 204/2. SK., 204/3. SK., 205/1., 205/1. SK., 205/2. SK., 212. SK., UĞUR MUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 31 Ekim Perşembe 10:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 553., 554., İHSAN DEDE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, GÜZELLER mahallelerinde 1001., 1001. SK., 1001/1. SK., 1001/2. SK., 1002. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1005. SK., 1006. SK., 1007. SK., 1008. SK., 1009., 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1011., 1011. SK., 1013. SK., 1013/1. SK., 1013/2. SK., 1013/3., 1013/3. SK., 1013/4. SK., 1013/6. SK., 1014. SK., 1014/1., 1014/1. SK., 1014/10. SK., 1014/2. SK., 1014/4., 1014/5. SK., 1014/6. SK., 1014/7., 1014/7. SK., 1014/9., 1014/9. SK., 1015., 1015. SK., 1015/1. SK., 1016. SK., 1016/1. SK., 1016/4., 1016/4. SK., 1017., 1017. SK., 1018. SK., 1018/1. SK., 1019. SK., 1019/3., 1019/4. SK., 1020. SK., 1020/1. SK., 1020/2., 1020/2. SK., 1021., 1021. SK., 1021/1. SK., 1021/2. SK., 1022., 1022. SK., 1022/1. SK., 1022/2. SK., 1022/3., 1022/3. SK., 1022/4. SK., 1023., 1023. SK., 1023/1., 1023/1. SK., 1024., 1024. SK., 1025. SK., 1025/1. SK., 1025/2. SK., 1026., 1026. SK., 1027. SK., 1028., 1028. SK., 1029., 1029. SK., 1030. SK., 1031., 1031. SK., 1032. SK., 1033. SK., 1033/1. SK., 1034. SK., 1035. SK., 1036., 1036. SK., 1037., 1037. SK., 1038/2. SK., 1039. SK., 1040. SK., 1041., 1041. SK., 1042., 1042. SK., 1044. SK., 1044/1. SK., 1044/2., 1044/2. SK., 1044/3., 1044/3. SK., 1044/4. SK., 1045. SK., 1046. SK., 1046/1., 1046/1. SK., 1046/2. SK., 1047. SK., 1047/1. SK., 1048. SK., 1049. SK., 1050. SK., 1050/1. SK., 1051. SK., 1051/1., 1051/1. SK., 1051/2. SK., 1052. SK., 1052/2. SK., 1052/3. SK., 1055. SK., 1058. SK., 1059. SK., 1060. SK., 1061. SK., 1061/2. SK., 1062., 1062. SK., 1069. SK., 1080., 1098. SK., 1966. SK., 914/1., 917. SK., 920., 920. SK., 920/1. SK., 921. SK., 922., 922. SK., 925. SK., 926., 926. SK., 926/1., 926/1. SK., 927. SK., 927/1. SK., 927/2. SK., 927/3. SK., 929. SK., 930., 930. SK., 931. SK., 932., 932. SK., 939., 939. SK., 939/1. SK., 939/2. SK., 939/3., 939/3. SK., 942. SK., 944. SK., 944/1. SK., 945. SK., 946. SK., 946/1. SK., 947. SK., 948. SK., 949. SK., 949/1. SK., 950. SK., 951., 951. SK., 952., 952. SK., 953. SK., 955., 955. SK, 956., 956. SK., 956/1. SK., 957., 957. SK., 957/1. SK., 958. SK., 959. SK., 960. SK., 961. SK., BAHAR CD., CEMAL GÜRSEL CD., EYÜP SULTAN CD., GENÇLIK, GENÇLİK CD., İBRAHİM AĞA CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAVAK, KAVAK CD., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., ŞEHİT MEVLÜT DURU CD., ŞEHİT MÜLAZIM KARATAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENİZLİ, YAGCILAR mahallelerinde 3401., 3402, 4701. SK, BAĞLAR SK., KARANFİL SK., LEYLAK SK., ONUR SK., SARI ÇEŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 31 Ekim Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ mahallelerinde 3418., GAZI MUSTAFA KEMAL, ORTANCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPASA, SIRRIPAŞA mahallelerinde DENIZCILER CD., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., İSTİKLAL CD., KUŞAKKAYA SK., TÜNEL SK., YALÇINKAYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇENEDAĞ, SIRRIPASA mahallelerinde ÇEŞME SK., DENİZCİLER CD., ENGIN, SEHIT NEDIM KÜÇÜK, ŞEHİT NEDİM KÜÇÜK SK., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇENEDAĞ, DENIZ, DENİZ mahallelerinde AĞRI SK., D-100 KARAYOLU CD., DENIZCILER, DERNEK, DERNEK SK., GONCA SK., GÜNDOĞDU SK., KORKMAZ, KORKMAZ SK., KURNAZ SK., MEKTEP, SUSAM, SUSAM SK., ŞEHİT HASBİ SK., TALGIR SK., TURHAN, TURHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 31 Ekim Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLARBAŞI, CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde AKARCA SK., AKTAÇ SK., ALİBABA SK., ASLI, ASLI SK., ATILLA, ATİLLA SK., AZİM SK., BARTU SK., BAYDUR, BAYDUR SK., BENGÜ, BENGÜ SK., BERFU SK., BİLAL SK., BİLEN SK., BİNNAZ SK., BİRSEN SK., BOSTANCI, BUDAK, BUĞRA SK., CENGİZ ÖZDEMİR SK., CEZMİ SK., DORUK, DORUK SK., ELIF, ERGÜL, FIKRI, FILINGIR, FİLİNGİR SK., GÖKÇE SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖKTÜRK SK., GÜRBÜZ SK., KARAASLAN, KARANİ SK., KAYRA SK., KEMER SK., KIVANÇ SK., KOÇ, KOÇ SK., KOÇYİĞİT SK., KUDRETLI, KUDRETLİ SK., MESUT SK., MİSAFİR SK., MUAMMER AKSOY CD., MUHLİSE SK., NAZAR SK., NECLA SK., NERMİN SK., NEZAKET, NEZAKET SK., NIMET, NIZAMI, NİDA SK., NİMET SK., NİYAZ SK., NİZAMİ SK., NUR SK., NURCAN, NURCAN SK., NUROL, ONAY SK., ORÇUN, ORÇUN SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., PERTEV SK., SAKARYA, SAYGÜL SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SELALE, SERPİL SK., SEZGI, SEZGİ SK., ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞENNUR SK., TUZLA CD., TÜRK, TÜRK SK., YAGIZ, YALIN SK., YANIK SK., YAZICI, YAZICI SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA CD., YEMİŞALAN SK., ZÜLBİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.