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31 hukukçudan ortak görüş: CHP'de tedbir kararı kurultaya engel mi?

31 hukukçudan ortak görüş: CHP'de tedbir kararı kurultaya engel mi?

9.06.2026 15:23:00
Güncellenme:
ANKA
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31 hukukçudan ortak görüş: CHP'de tedbir kararı kurultaya engel mi?

Anayasa ve kamu hukuku alanının önde gelen isimlerinden 31 hukukçu, istinafın CHP'ye ilişkin ihtiyati tedbir kararının, yeni kurultayın toplanmasına engel oluşturmadığını belirterek, "Partiyi yeniden olağanüstü kurultaya götürmek hukuken zorunlu olmakla kalmayıp mevcut hukuki kaosu sona erdirecek tek meşru çıkış yoludur" açıklamasını yaptı.
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Aralarında Türkiye'nin önde gelen anayasa ve kamu hukuku profesörlerinin de yer aldığı 31 hukukçu, istinafın, CHP kurultayının iptaline ve ihtiyati tedbir kararına ilişkin ortak açıklama yayımladı. 

Açıklamada, CHP'nin 38. Kurultayı’nın iptalinin ardından başlayan, "ihtiyati tedbir kararının Kurultay toplamaya engel teşkil edip etmeyeceği" tartışmasının doğurabileceği olası sonuçlar dikkate alındığında, CHP’nin iç meselesi değil, Türkiye için bir demokrasi meselesi olduğu vurgulandı.

Anayasa'nın 68. maddesinin, "siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır", 69. maddesinin, "Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanması kanunla düzenlenir" hükümlerini içerdiği aktarılan açıklamada, Siyasi Partiler Kanunu'nun 14. maddesinin de "Büyük kongre parti tüzüğünün göstereceği süreler içerisinde toplanır. Bu süre iki yıldan az üç yıldan fazla olamaz" hükmünü getirdiği, Siyasi Partiler Kanunu 36. maddesinin, bunun yaptırımını, seçime katılma yeterliliği elde eden partilerin ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmamış ise seçime katılma yeterliliğini kaybedeceğini düzenlediği hatırlatıldı.

"HİÇBİR MAHKEME KARARI EMREDİCİ HÜKÜMLERİ ASKIYA ALAMAZ"

Ortak açıklamada, "Hiçbir Mahkeme kararı kanunun emredici hükümlerini kaldıramaz ya da askıya alamaz. Tedbir kararıyla 38. kurultay öncesi duruma dönülmesiyle birlikte, partiyi yasal olarak zorunlu olan olağan kurultay sürecine götürme yetkisi tedbiren eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile dönemin Parti Meclisi’ne ve MYK’sına devredilmiştir. Sonuç olarak, iradesi sakatlanmamış kabul edilen kurultay delegeleriyle partiyi yeniden olağanüstü kurultaya götürmek hukuken zorunlu olmakla kalmayıp, mevcut hukuki kaosu sona erdirecek tek meşru çıkış yoludur.

Ayrıca Siyasi Partiler Kanunu 14. madde uyarınca 'olağanüstü toplantılar, genel başkanın veya merkez karar ve yönetim kurulunun lüzum göstermesi veya büyük kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine yapılır.' Verilen tedbir kararı buradaki emredici hükümleri de ortadan kaldıramaz. Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçecek yeni bir demokrasi ayıbına daha yol açılmaması için sorumluluğu bulunan herkesi üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz." 

İMZACILAR

  1. Prof. Dr. Didem Yılmaz                                                               
  2. Prof. Dr. Fahri Bakırcı
  3. Prof. Dr. Fazıl Sağlam
  4. Prof. Dr. Güçlü Akyürek
  5. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu
  6. Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu
  7. Prof. Dr. Metin Günday
  8. Prof. Dr. Murat Sevinç
  9. Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu
  10. Prof. Dr. Sibel İnceoğlu
  11. Prof. Dr. Sultan Uzeltürk
  12. Prof. Dr. Süheyl Batum
  13. Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz
  14. Prof. Dr. Tolga Şirin
  15. Prof. Dr. Sevtap Yokuş
  16. Doç. Dr. İsmail Yüksel
  17. Doç. Dr. Bülent Yücel
  18. Doç. Dr. Erkan Duymaz
  19. Doç. Dr. Ozan Ergül
  20. Doç. Dr. Serkan Köybaşı
  21. Dr. Ender Türk
  22. Dr. Veysel Dinler
  23. Dr. Nezahat Demiray
  24. Dr. Oğuzhan Bekir Keskin
  25. Dr. Gökhan Şen
  26. Dr. Nurhan Demirhan
  27. Dr. Özge Çelebi
  28. Dr. Mehmet Karlı
  29. Dr. Özgür Mumcu
  30. Dr. Oya Aydın
  31. Dr. Buket Soygüt    

NE OLMUŞTU?

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu kurultay çağrılarına ilişkin, "Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır" demişti.

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Kurultay

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