31 hukukçudan ortak görüş: CHP'de tedbir kararı kurultaya engel mi?

Aralarında Türkiye'nin önde gelen anayasa ve kamu hukuku profesörlerinin de yer aldığı 31 hukukçu, istinafın, CHP kurultayının iptaline ve ihtiyati tedbir kararına ilişkin ortak açıklama yayımladı.
Açıklamada, CHP'nin 38. Kurultayı’nın iptalinin ardından başlayan, "ihtiyati tedbir kararının Kurultay toplamaya engel teşkil edip etmeyeceği" tartışmasının doğurabileceği olası sonuçlar dikkate alındığında, CHP’nin iç meselesi değil, Türkiye için bir demokrasi meselesi olduğu vurgulandı.
Anayasa'nın 68. maddesinin, "siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır", 69. maddesinin, "Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanması kanunla düzenlenir" hükümlerini içerdiği aktarılan açıklamada, Siyasi Partiler Kanunu'nun 14. maddesinin de "Büyük kongre parti tüzüğünün göstereceği süreler içerisinde toplanır. Bu süre iki yıldan az üç yıldan fazla olamaz" hükmünü getirdiği, Siyasi Partiler Kanunu 36. maddesinin, bunun yaptırımını, seçime katılma yeterliliği elde eden partilerin ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmamış ise seçime katılma yeterliliğini kaybedeceğini düzenlediği hatırlatıldı.
"HİÇBİR MAHKEME KARARI EMREDİCİ HÜKÜMLERİ ASKIYA ALAMAZ"
Ortak açıklamada, "Hiçbir Mahkeme kararı kanunun emredici hükümlerini kaldıramaz ya da askıya alamaz. Tedbir kararıyla 38. kurultay öncesi duruma dönülmesiyle birlikte, partiyi yasal olarak zorunlu olan olağan kurultay sürecine götürme yetkisi tedbiren eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile dönemin Parti Meclisi’ne ve MYK’sına devredilmiştir. Sonuç olarak, iradesi sakatlanmamış kabul edilen kurultay delegeleriyle partiyi yeniden olağanüstü kurultaya götürmek hukuken zorunlu olmakla kalmayıp, mevcut hukuki kaosu sona erdirecek tek meşru çıkış yoludur.
Ayrıca Siyasi Partiler Kanunu 14. madde uyarınca 'olağanüstü toplantılar, genel başkanın veya merkez karar ve yönetim kurulunun lüzum göstermesi veya büyük kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine yapılır.' Verilen tedbir kararı buradaki emredici hükümleri de ortadan kaldıramaz. Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçecek yeni bir demokrasi ayıbına daha yol açılmaması için sorumluluğu bulunan herkesi üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz."
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NE OLMUŞTU?
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu kurultay çağrılarına ilişkin, "Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır" demişti.