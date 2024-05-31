31 Mayıs MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:53

Güncelleme: 31.05.2024 - 09:53

MANİSA ilinde 31 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-31 2024-05-31 08:30:50.058-2024-05-31 14:30:21.242 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 08:30:50.058-2024-05-31 14:30:21.242 saatleri arasında Paşaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-31 2024-05-31 08:30:50.058-2024-05-31 14:30:21.242 saatleri arasında Selimşahlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:48.062-2024-05-31 18:00:57.669 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-31 2024-05-31 09:00:05.882-2024-05-31 15:00:11.131 saatleri arasında Karakurt; İsimsiz43, İsimsiz16, İsimsiz15, Karakurt Sk., İsimsiz45, Karakurt İç Köy Yolu, Karakurt Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:38.572-2024-05-31 15:00:50.203 saatleri arasında Karakurt; ALEMDAR SK., , , KOCAŞIH SK., KOCAŞIH SK., İsimsiz11, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz12, İsimsiz15, İsimsiz15, Karakurt Yolu, Karakurt Yolu, Karakurt İç Köy Yolu, Karakurt İç Köy Yolu, ATATÜRK_1 Cad., ATATÜRK_1 Cad., ALEMDAR SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:20.198-2024-05-31 12:00:34.776 saatleri arasında Kocaiskan; İsimsiz34, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, Çayıryeri Sok., İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz48, Sarıkaya Mvk., İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz55, Kocaiskan, darderesi, Kocaiskan Köyü Yolu, Kocaiskan Köyü İç Yolu, , Kocaiskan Küme Evler, Kocaiskan Küme Evleri, KOCAİSKAN, DARDERESİ, İsimsiz1, Kocaiskan Sk., İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Kıryurt Mvk., İsimsiz13, İsimsiz15, Oyuklar Mvk., İsimsiz17, Yaylacık Sk., İsimsiz19, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:20.198-2024-05-31 12:00:34.776 saatleri arasında Kuyucak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:20.198-2024-05-31 12:00:34.776 saatleri arasında Demirtaş; , DEMİRTAŞ, Dardere Mevki, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, Demirtaş Sk., KARPUZLUK, DAĞDERESİ SK., İsimsiz54, İsimsiz11, DAĞDERE SK., İsimsiz14, Büyükdamlar Mvk., İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, Büyükdamlar, İsimsiz23, Çınarcık Sok., Demirtaş Sk., Pusan Mevki, Demirtaş Sk., Pusan Mevki, Küçük Ova Sk., Küçükova Sk., İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz40, İsimsiz43, Demirtaş Sk., İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, demirtaş, Bırçalık Mvk., Köycivarı Mvk., Yeni Cad., BALIKESİR YOLU, Demirtaş Köyü İç Yolu, Demirtaş Sk., Hacet Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:20.198-2024-05-31 12:00:34.776 saatleri arasında Fırdanlar; , İsimsiz1, İsimsiz2, DEMİRTAŞ MH., İsimsiz3, İsimsiz38, İsimsiz39, Fırdanlar Sk., Fırdanlar Köyü Yolu, Fırdanlar Köyü İç Yolu, Taşpınar Cad. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:20.198-2024-05-31 12:00:34.776 saatleri arasında Gökçukur; , Gökçukur MH., İsimsiz2, İsimsiz3, Gökçukur Köyü Yolu, Gökçukur Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:20.198-2024-05-31 12:00:34.776 saatleri arasında Halkahavlu; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz6, Gökçukur Sk., İsimsiz7, İsimsiz13, İsimsiz14, Halkaavlu Köyü Yolu, Halkaavlu Köyü İç Yolu, GÖKÇUKUR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:20.198-2024-05-31 12:00:34.776 saatleri arasında Hamidiye; , Donbayyatağı Mvk., Hamidiye Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-31 2024-05-31 09:00:26.651-2024-05-31 15:00:32.245 saatleri arasında Namık Kemal; 113., 104. Sk., 102. Sk., , Tüfekçiler Sk., 130. Sk., 128. Sk, 120. Sk, 113 Lsk., Uzunyol Sk., Ufuk Sk., Ufuk Sk, MAARİF, Fatih Cd., 147. Sk, 145. Sk, 145 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:26.651-2024-05-31 15:00:32.245 saatleri arasında Seyrantepe; Fatih Cd., 138 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:45.904-2024-05-31 15:00:51.351 saatleri arasında Namık Kemal; Tüfekçiler Sk., Ufuk Sk, Ufuk Sk., Yüksel Özdemir Cd., Yüksel Özdemir Cd., Çelik Sk., ŞÜHEDA, 149. Sk, 126. Sk., 124.Sk, 113., 113 Lsk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:45.904-2024-05-31 15:00:51.351 saatleri arasında Sağlık; , 143. Sk., Fatih Cd., 154., 156. Sk., Şehit Polis Yüksel Özdemir Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:45.904-2024-05-31 15:00:51.351 saatleri arasında Seyrantepe; Şehit Polis Yüksel Özdemir Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:51.001-2024-05-31 15:00:58.469 saatleri arasında Cumhuriyet; , 341. Sk., 344. Sk., 345. Sk., Kamil Sezer Cd., Fevzipaşa Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 09:00:51.001-2024-05-31 15:00:58.469 saatleri arasında Yörük; Kamil Sezer Cd., Fevzipaşa Cd., ATATÜRK, 374. Sk., 372. Sk., 368. Sk., 366. Sk., 365. Sk., 362. Sk., 356. Sk., 345. Sk., 341. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-31 2024-05-31 09:00:41.897-2024-05-31 13:00:48.923 saatleri arasında İnönü; KADİFE, DUYGU, İsimsiz21, İsimsiz20, YANAL, İsimsiz14, TACİK, GAZİ OSMAN PAŞA, Şimşek Sk., ŞERİF AYTAÇ, Ş.POLİS HALİL TAŞÇI, ÇAKIR, YÜKSEL, YİĞİT, YAĞIZ, TURGUT ÖZAL, TAMER, Sevinç Sk., Mustafa Sağlam Sk., MEHMETÇİK, Mehmet Ali Engin Sk., KAMELYA, Hürrem Sk., Hasan Uyar Sk., GÖKSU, EMİN ALİ ÖZGÜR, DUMLUPINAR, Batın Sk., ARDA, Anka Sk., AKAY, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-31 2024-05-31 10:00:22.612-2024-05-31 16:00:30.461 saatleri arasında Uzunlar; ARAZİ, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz49, İsimsiz20, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz35, ARAZİ, İsimsiz32, İsimsiz31, ARAZİ, İsimsiz24, UZUNLAR, ARAZİ, İsimsiz17, İsimsiz19, ARAZİ, , uzunlar, İsimsiz2, İsimsiz5, ARAZİ, İsimsiz7, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, uzunlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:22.612-2024-05-31 16:00:30.461 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:38.934-2024-05-31 11:00:52.018 saatleri arasında Sarıahmetli; Sarıahmetli Köyü İç Yolu, sarıahmetli, SARIAHMETLİ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:38.934-2024-05-31 11:00:52.018 saatleri arasında Asmacık; İsimsiz6, Asmacık Köyü İç Yolu, , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:38.934-2024-05-31 11:00:52.018 saatleri arasında Yuntdağyenice; YUNTDAĞYENİCE, Yuntdağyenice Köy Yolu, yuntdağyenice, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:38.934-2024-05-31 11:00:52.018 saatleri arasında Yuntdağıköseler; YUNTDAĞIKÖSELER, Köseler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:38.934-2024-05-31 11:00:52.018 saatleri arasında Uzunlar; İsimsiz49, İsimsiz46, İsimsiz45, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz35, ARAZİ, uzunlar, İsimsiz32, İsimsiz31, ARAZİ, İsimsiz24, UZUNLAR, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz2, uzunlar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:38.934-2024-05-31 11:00:52.018 saatleri arasında Süngüllü; Süngüllü Küme Evleri, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:38.934-2024-05-31 11:00:52.018 saatleri arasında Sakallı; Sakallı Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:38.934-2024-05-31 11:00:52.018 saatleri arasında Recepli; Recepli Köyü İç Yolu, recepli , İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:38.934-2024-05-31 11:00:52.018 saatleri arasında Pınarköy; Pınarköy Köyü Yolu, pınarköy, İsimsiz32, pınarköy, pınarköy, pınarköy, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz2, İsimsiz13, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, ARAZİ, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:38.934-2024-05-31 11:00:52.018 saatleri arasında Örselli; Örselli Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:38.934-2024-05-31 11:00:52.018 saatleri arasında Karaahmetli; İsimsiz2, Karaahmetli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:38.934-2024-05-31 11:00:52.018 saatleri arasında Karahüseyinli; Karahüseyinli, Karahüseyinli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:38.934-2024-05-31 11:00:52.018 saatleri arasında Koruköy; , İsimsiz2, koruköy, Koruköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:00:38.934-2024-05-31 11:00:52.018 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:48.062-2024-05-31 18:00:57.669 saatleri arasında Yuntdağyenice; İsimsiz1, , YUNTDAĞYENİCE, Yuntdağyenice Köy Yolu, yuntdağyenice, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:48.062-2024-05-31 18:00:57.669 saatleri arasında Yuntdağıköseler; YUNTDAĞIKÖSELER, Köseler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:48.062-2024-05-31 18:00:57.669 saatleri arasında Uzunlar; İsimsiz49, İsimsiz46, İsimsiz45, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz35, ARAZİ, uzunlar, İsimsiz32, İsimsiz31, ARAZİ, İsimsiz24, UZUNLAR, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz2, uzunlar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:48.062-2024-05-31 18:00:57.669 saatleri arasında Süngüllü; Süngüllü Küme Evleri, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:48.062-2024-05-31 18:00:57.669 saatleri arasında Sarıahmetli; Sarıahmetli Köyü İç Yolu, sarıahmetli, SARIAHMETLİ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:48.062-2024-05-31 18:00:57.669 saatleri arasında Sakallı; Sakallı Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:48.062-2024-05-31 18:00:57.669 saatleri arasında Recepli; Recepli Köyü İç Yolu, recepli , İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:48.062-2024-05-31 18:00:57.669 saatleri arasında Pınarköy; Pınarköy Köyü Yolu, pınarköy, İsimsiz32, pınarköy, pınarköy, pınarköy, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz2, İsimsiz13, İsimsiz10, İsimsiz9, , İsimsiz1, ARAZİ, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:48.062-2024-05-31 18:00:57.669 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:48.062-2024-05-31 18:00:57.669 saatleri arasında Asmacık; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Asmacık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:48.062-2024-05-31 18:00:57.669 saatleri arasında Karaahmetli; İsimsiz2, Karaahmetli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:48.062-2024-05-31 18:00:57.669 saatleri arasında Karahüseyinli; Karahüseyinli, Karahüseyinli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:48.062-2024-05-31 18:00:57.669 saatleri arasında Koruköy; , İsimsiz2, koruköy, Koruköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 17:00:48.062-2024-05-31 18:00:57.669 saatleri arasında Örselli; İsimsiz1, İsimsiz2, Örselli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-31 2024-05-31 10:30:16.055-2024-05-31 16:30:30.951 saatleri arasında Borlu; İsimsiz45, İsimsiz55, İsimsiz53, İsimsiz51, , ZAFER, 2.DOZER, ÇAĞLAYAN, SAĞLIK, PINAR, SERCAN, ŞEFİKA, BADEMLİ, ÖZGÜR, KENAN EVREN, İç Yol, DERİNDERE, İsimsiz61, AÇTIN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:30:18.789-2024-05-31 16:30:29.479 saatleri arasında Borlu; ERCAN, BATTAL, 1.DOZER, ATA, İZMİR, AYVALI KUYU, MUTLU, YALÇIN, ORMAN, ATATÜRK, iç yol, CAMİİ, , İsimsiz17, İsimsiz25, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz60, GÜNER, SİDAŞ, MENEKŞE, Eczane, Eczane Sokak, Ezcane Sokak, Gizem Sok., Gürbüz Sokak, Kuyumcukar Sokak, Nehir Sok., Kuyumcular Sokak, Patika, Sultan Sok., İç Yol, GAÇAROĞLU, ÖRNEK, ELEKLER, ÖZLEM, DENİZ, MENDERES, PTT, TEKEL, AÇTIN, GÜRBÜZ, CUMHURİYET 1, IŞIK, ANAFARTALAR, ÇAVUŞ, DERİNDERE, SEDEF, KENAN EVREN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:30:25.412-2024-05-31 16:30:38.693 saatleri arasında Borlu; KAHRAMANLAR, MUTLU, GİRNE, ALKAN, ŞEN, ÇINAR, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz24, İsimsiz67, İsimsiz69, İsimsiz70, YILDIZ, ŞHT.MEHMET AKIN, AKARÇAY, SİDAŞ, DEVECİ, CEYLAN, MENEKŞE, İZMİR, DERE, BÜLBÜL, ORMAN, FİDAN, İSMET İNÖNÜ, ÇATAL, ŞİRİN, UYSAL, BAHÇEVAN, ATATÜRK, MENDERES, YAREN, KAYA, KAYA ÇIKMAZI, CUMHURİYET 1, TEKEL, DEĞİRMEN, MİMAR SİNAN, SEYRANTEPE, ESENTEPE, YALÇIN, KARANFİL, EMEL, HOCA AHMET YESEVİ, İsimsiz1215, YÜKSELİŞ, TEPE, Mermer Sok., Patika, Sultan Sok., İç Yol, Şahin Sokak Tn.10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-31 2024-05-31 10:30:25.412-2024-05-31 16:30:38.693 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.