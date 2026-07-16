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31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı, komşusuna böyle seslendi: 'Ufak bir cezam var da, eve göz kulak ol'

31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı, komşusuna böyle seslendi: 'Ufak bir cezam var da, eve göz kulak ol'

16.07.2026 11:33:00
Güncellenme:
DHA
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31 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı, komşusuna böyle seslendi: 'Ufak bir cezam var da, eve göz kulak ol'

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hakkında 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Anıl, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınırken komşusuna “Ufak bir cezam var, eve göz kulak ol” diye seslenen Anıl, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde hakkında 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Anıl, operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan Anıl, komşusuna, "İbrahim abi ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı" diyerek seslendi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 4 ayrı suçtan 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Anıl'ı operasyonla yakaladı.

"İBRAHİM ABİ UFAK BİR CEZAM VAR DA..."

Gözaltına alınan Murat Anıl, bu sırada komşusuna seslenerek, "İbrahim abi ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı?" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Anıl, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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