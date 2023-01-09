'32 saniyede' kapıyı açtı, '6 dakikada' teyp ve ses sistemi çaldı
Eskişehir'de kapısını 32 saniyede açtığı otomobilden teyp ve ses sistemini 6 dakikada çalan şüpheli, kameraya yansıdı.
Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde ismi açıklanmayan bir sürücü, 7 Ocak'ta otomobilini sokağa park edip, evine girdi. Sokağa 03.21'de yüzünde kar maskesi ile gelen kişi, otomobilin kapısını 32 saniyede açtı.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Otomobilin sağ tarafından içeri giren şüpheli, araçtaki teyp ve ses sistemini çalıp, kaçtı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
O HIRSIZ ARANIYOR
Görüntülerde; kar maskesi takan şüphelinin 32 saniyede kapıyı açıp, 6 dakikada teyp ve ses sistemini çaldığı görüldü. İhbar sonrası harekete geçen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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