33 kaçak göçmen batmak üzereyken kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, zodyak botun motor arızası nedeniyle yardım isteyen 33 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince batma tehlikesi yaşadığı sırada kurtarıldı.
Marmaris ilçesinin 65 kilometre kırsalında Bozburun Mahallesi Serçe Limanı açıklarında, Yunanistan'ın Rodos Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin kullandıkları zodyak botta motor arızası yaşandı. Denizde sürüklenen ve batma tehlikesi yaşayan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekiplerini cep telefonu ile arayarak yardım istedi.
Yardım talebi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 33 kaçak göçmeni kurtardı. Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu kaçak göçmenler doktor kontrolünün ardından Muğla İl Göç Müdürlüğü'ne sevk edildi.
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