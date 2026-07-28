33 yaşındaki pastaneci iş yerinde ölü bulundu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde iş yeri sahibi Kamil Kuş'tan haber alamayan eşi, bir yakınından pastaneye gitmesini istedi. İş yerine giden yakını, 33 yaşındaki Kuş'u hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

EŞİ ULAŞAMAYINCA YAKININI GÖNDERDİ

Olay, akşam saatlerinde Yayladağı ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir pastanede meydana geldi.

İddiaya göre, iş yeri sahibi ve 3 çocuk babası Kamil Kuş'u telefonla arayan eşi uzun süre kendisine ulaşamadı. Durumdan şüphelenen kadın, bir yakınından iş yerine giderek kontrol etmesini istedi.

Pastaneye giden yakını, Kuş'u yerde hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OTOPSİ YAPILACAK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kamil Kuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yayladağı Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kuş'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Yayladağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.