33 yıldır korunuyor: Turgut Özal’ın hayatını kaybettiği ambulansın içinden ne çıktı?

Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 17 Nisan 1993’te rahatsızlanmasının ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldüğü ambulans, aradan 33 yıl geçmesine rağmen korunuyor.

1970 model Mercedes 230 ambulans, koleksiyoner Gürsev Gür’ün koleksiyonunda bulunuyor. Gür, aracı satın aldığı sırada Özal’ın hastaneye götürülmesinde kullanılan ambulans olduğunu bilmediğini, bunu 2012’de Devlet Denetleme Kurulu’nun incelemesi sırasında öğrendiğini anlattı. Aracın DDK heyeti tarafından incelendiği bilgisi 2012’deki haberlerde de yer aldı.

“ÖZAL’IN AMBULANSI OLDUĞUNU BİLMİYORDUK”

Gür, ambulansın geçmişini nasıl öğrendiğini şöyle anlattı:

“2012’de öğrendik biz bunun içinde Turgut Özal’ın taşınıp hastaneye giderken ölmüş olduğu araba olduğunu. Abdullah Gül, o zamanki Cumhurbaşkanımız, bir Devlet Denetleme Kurulu kurmuştu Özal’ın ölümünü araştıran. Onlardan öğrendik biz. Geldiler, araştırma yapıyorlardı. Arabayı incelediler, biz o zaman haberdar olduk.”

Gür, aracın geçmişini öğrendikten sonra koleksiyonundaki öneminin daha da arttığını belirtti.

DDK RAPORUNDA AMBULANSIN DURUMU

Özal’ın ölümüne ilişkin süreci araştıran DDK’nin 2012 tarihli raporunda, ölüm günü Köşk’te tam donanımlı ambulans bulunmadığı ve hastaneye eski model bir araçla götürüldüğü yönündeki iddialar ayrıntılı olarak incelendi.

DDK incelemesinde söz konusu aracın içinde tıbbi donanım bulunmadığı, yalnızca basit ve eğimli bir sedyenin yer aldığı tespit edildi. Tıbbi uzmanlar heyeti ise araçta sedye dışında ilk yardım malzemesi ve ilaç bulunmadığını, sağlık çalışanının hastaya müdahale edebileceği yeterli yüksekliğin de olmadığını değerlendirdi.

“CUMHURBAŞKANININ TAŞINABİLECEĞİ NİTELİKTE BİR AMBULANS DEĞİL”

Ambulansın 1970 model olduğunu belirten Gür, aracın tıbbi donanım açısından yetersizliğine dikkat çekerek, “Yani normal bir arabadan farkı yok. Hiçbir tıbbi donanımı falan olan bir şey değil bu ambulans. O zamanki cumhurbaşkanının taşınabileceği nitelikte bir ambulans değil tabii ki” dedi.

Gür, Özal’ın taşınması sırasında daha yeni bir ambulansın neden kullanılmadığına ilişkin kendi anlatımında, diğer aracın Köşk’teki alçak bir tünelden geçememesi nedeniyle eski ambulansın tercih edildiğini söyledi. Bu anlatımın DDK’nin kamuya açık rapor özetinde kesinleşmiş bir bulgu olarak yer almadığını belirtmek gerekiyor.