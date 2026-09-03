335 STK’nin 'karma eğitim zorunlu olmasın' çağrısına tepki yağdı: ‘İlk kaybeden kız çocukları olacak’

“Karma eğitim zorunlu olmaktan çıkarılsın, kız ve erkek okulları açılsın.” 81 ilde 335 sivil toplum kuruluşunun ortak açıklamasında yer alan bu çağrı, eğitimde kız ve erkek öğrencilerin ayrılması tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan eğitimci Feray Aytekin, karma eğitimin kamusal eğitim hakkının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek “İlk kaybeden kız çocukları olacak” ifadelerini kullandı.

Aytekin, eğitim sisteminde okul yemeğinden öğretmen atamalarına, mesleki eğitim merkezlerinde (MESEM) yaşamını yitiren çocuklardan özel okul öğretmenlerinin taban maaş hakkına kadar çözüm bekleyen çok sayıda sorun bulunduğunu söyledi. Aytekin, “Okul yemeği hakkı için, MESEM’lerde iş cinayetlerinde yaşamını kaybeden çocuklar için, özel okullarda taban maaş hakkı ellerinden alınan, mülakat mağduru olan ve ataması yapılmayan öğretmenler için bir araya gelmeyenler karma eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılması için bir araya gelmiş” ifadelerini kullandı.

Eğitimde yaşanan sorunlar yerine karma eğitim hakkının tartışmaya açılmasının tesadüf olmadığını belirten Aytekin, “Bir hak nasıl ve neden tartıştırılır? Eğitim, sağlık başta olmak üzere haklar kişilerin ya da siyasi partilerin tercihine bırakılabilir mi?” diye konuştu.

Karma eğitimin kamusal eğitim hakkının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Aytekin, dünyadaki örneklerde karma eğitimin kaldırılması ya da sınırlandırılmasının ardından özellikle kız çocuklarının eğitim haklarının hedef alındığını söyledi. Aytekin, “Sonrasında kadınlar çalışma hakkı başta olmak üzere tüm haklarına yönelik yasaklar ve sınırlamalarla karşı karşıya kalıyor” dedi.

‘YİNE BİLDİK SENARYO’

Son 24 yılda benzer bir yöntemin birçok kez izlendiğini savunan Aytekin, siyasi iktidarın ideolojik bir düzenlemeye hazırlandığında önce çeşitli platform, vakıf, dernek ve sendikalar üzerinden kamuoyu oluşturulduğunu söyledi. Aytekin, “Önce toplumsal meşruiyet yaratmak için iktidar politikalarının destekleyicisi yapılar tarafından raporlar ve açıklamalar hazırlanıyor. Ardından iktidar politikalarının sözcüsü yayın organları meseleyi gündemleştiriyor. Devamında planlanan düzenleme hızla hayata geçiriliyor” ifadelerini kullandı.

4+4+4 eğitim sistemi, 2018 yılında Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler ve çeşitli protokollerle karma eğitim hakkının daha önce de aşındırıldığını belirten Aytekin, kız meslek ortaokullarını da bu sürecin örnekleri arasında gösterdi.

Kamusal eğitimin temel ilkelerinin “eşit, parasız, kapsayıcı, nitelikli, bilimsel ve karma eğitim” olduğunu vurgulayan Aytekin, sözlerini şöyle noktaladı:

“Karma eğitim hakkını kaybedersek ilk kaybeden kız çocukları, yoksul ve emekçi halkın çocukları olacak. Kaybeden ülkemizin geleceği olacak.”