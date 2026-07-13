Cumhuriyet Gazetesi Logo
34 yaşındaki doktor kaldığı misafirhanede ölü bulundu

34 yaşındaki doktor kaldığı misafirhanede ölü bulundu

13.07.2026 19:39:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
34 yaşındaki doktor kaldığı misafirhanede ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir doktor, kaldığı misafirhanesindeki odasında ölü bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Paşabağı Mahallesi'nde bulunan bir sendikaya ait misafirhanede konaklayan Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli aile hekimi Ahmet Güneri'den (34) haber alamayan görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Güneri'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Güneri'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #Doktor #Şanlıurfa #ölü bulundu