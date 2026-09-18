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34 yaşındaki kadın altıncı katta düşerek hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı

34 yaşındaki kadın altıncı katta düşerek hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı

18.09.2026 00:47:00
Güncellenme:
İHA
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34 yaşındaki kadın altıncı katta düşerek hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı

Adıyaman’da bir binanın 6.katından düşen 2 çocuk annesi, 34 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde 2 çocuk annesi olan 34 yaşındaki Esra Kılınç, yaşadığı binanın 6. katından dengesini kaybederek düştü.

Yüksekten düşen Esra Kılınç ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kılınç, önce Kahta Devlet Hastanesi’ne daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Kılınç, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kılınç’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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