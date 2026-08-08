34 yıl sonra ikiz çocuk sahibi olmuşlardı: Abdurrahman Tutdere’den Doğan ailesine ziyaret

Adıyaman’da 34 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için mücadele eden, tüp bebek tedavisi için evlerini satan ve 6 yıl önce ikiz kızlarına kavuşan Zeynep ve Abuzer Doğan çiftini Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ziyaret etti. Geçen hafta çocuklarıyla birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden ailenin hikâyesi sosyal medyada da gündem olmuştu.

34 YILLIK EVLAT HASRETİ İKİZLERLE SONA ERDİ

Abuzer ve Zeynep Doğan çifti, 40 yıl önce Adıyaman’da evlendi. Evliliklerinin ilk yıllarında iki kez hamile kalan Zeynep Doğan, çocuklarını anne karnında kaybetti.

Yıllarca Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta tedavi gören çift, daha sonra tüp bebek tedavisine karar verdi. Tedavi masraflarını karşılamak için oturdukları evi satan Doğan çifti, 34 yılın ardından anne ve baba olma mutluluğunu yaşadı.

Çift, 6 yıl önce dünyaya gelen ikiz kızlarına Tekbir Gül ve Havva Gül isimlerini verdi.

ANITKABİR HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Doğan çifti, yıllar önce çocuk sahibi olmaları halinde birlikte Anıtkabir’i ziyaret etme sözünü de yerine getirdi.

Ailenin Anıtkabir ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medyada binlerce kez izlendi.

TUTDERE AİLEYİ EVİNDE ZİYARET ETTİ

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Doğan ailesini evlerinde ziyaret etti. Tekbir Gül ve Havva Gül ile yakından ilgilenen Tutdere, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Aileyle bir süre sohbet eden Tutdere, ziyaretin ardından şu ifadeleri kullandı:

“34 yıllık evlat hasretinin ardından mucize kızları Tekbir Gül ve Havva Gül’ü kucaklarına alan kıymetli hemşerilerimiz Zeynep ve Abuzer Doğan çiftimizi evlerinde ziyaret ettik. Yıllar önce verdikleri sözü yerine getirerek geçen hafta Anıtkabir’i ziyaret eden ve Atamızın huzuruna çıkmanın mutluluğunu yaşayan Doğan ailesinin sevincine ortak olduk.”

“UMUDUNU KAYBETMEYEN GÜÇLÜ RUHU YANSITIYOR”

Tutdere, Doğan çiftinin hikâyesinin Adıyaman açısından da anlam taşıdığını belirterek, “Yıllar boyunca evlat özlemlerinden ve umutlarından hiç vazgeçmeyen Doğan çiftinin hikâyesi, Adıyaman’ımızın en zor zamanlarda dahi umudunu kaybetmeyen güçlü ruhunu da yansıtıyor” dedi.

Tutdere, aileye sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini iletti.