35 aracın lastiğini patlattılar! Savunmaları pes dedirtti: 'Kafamız güzeldi, hatırlamıyoruz...'

Adana’da park halindeki 35 aracının lastiğini patlatan şüphelilerin “Alkollü olduklarını, hiçbir şey hatırlamadıklarını” söylediği öne sürüldü. Her iki şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

35 aracın lastiğini patlattılar! Savunmaları pes dedirtti: 'Kafamız güzeldi, hatırlamıyoruz...'
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İHA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 09:55

Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde, Feyzullah K. ve Alper Ö. park halindeki 34 otomobil ve 1 traktörünün lastiklerini patlattı.

Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akıncılar Polis Merkezi amirliği ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis olay yerine gelip güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, tespit ettiği 2 şüpheli de yakalandı. Her iki şüphelinin de emniyetteki ifadesinde alkollü olduklarını bir şey hatırlamadıklarını söylediği öne sürüldü.

"KAFAMIZ GÜZELDİ"

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Feyzullah K., “Kafamız güzeldi hiçbir şey hatırlamıyoruz. Pişmanım yaptıklarım için” dedi.

TUTUKLANDILAR

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Feyzullah K. ve Alper Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #Adana

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