35 bin bilet satıldı, konserler son anda iptal edildi: Giresunspor'a izin engeli

Mali sıkıntılarla mücadele eden Giresunspor'un gelir elde etmek amacıyla Giresun Çotanak Stadyumu'nda düzenlemeyi planladığı Tan Taşçı, Teoman ve Kenan Doğulu konserleri iptal edildi.

Organizasyon şirketi tarafından yapılan açıklamada, konser hazırlıklarının eksiksiz tamamlandığı ancak organizasyonun gerçekleştirilebilmesi için gerekli idari izin süreçlerinin olumlu sonuçlanmaması nedeniyle etkinliklerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, iptal kararının tamamen idari izin süreçlerinden kaynaklandığı belirtilerek, sanatçıların ve ekiplerinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı vurgulandı. Bilet iade sürecine ilişkin bilgilendirmenin ise bilet satış platformları tarafından yapılacağı ifade edildi.

Tan Taşçı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, izin taleplerinin ilgili kamu kurumları nezdinde yürütüldüğünü ancak gerekli izinlerin alınamaması nedeniyle konserlerin gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.

Edinilen bilgilere göre Giresunspor, yaşadığı mali krizi hafifletmek amacıyla Çotanak Stadyumu'nda düzenlenecek konserlerden önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyordu. İddialara göre organizasyon için yaklaşık 35 bin bilet satıldı.

'GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ENGEL OLDU'

Gazeteci Timur Soykan, konserlerin, Giresun'a yeni atanan Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından önce ertelendiği, ardından stadın uygun olmadığı gerekçesiyle gerekli izinlerin verilmemesi üzerine iptal edildiği belirti.