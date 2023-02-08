36 saat sonra enkazdan kurtarılan Naz: "Abimi çıkarmadınız mı daha"

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 10:21

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 11:04

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ağır hasar alan 10 ildeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin Hatay’ın Odabaşı Mahallesi’ndeki yoğun çalışması sonucu kurtarılan Naz Yaman adlı çocuk, 36 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Enkaz altından çıkarılan Naz'ın "Abimi çıkarmadınız mı daha" sözleri yürekleri sızlattı.

Depremde anne, baba ve abisini kaybeden Naz Yaman, enkazdan çıkarıldıktan sonra ailesini göremeyince ağlamaya başladı. Arama kurtarma ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen Naz Yaman, tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.