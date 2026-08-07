39 yaşındaki şahıs odasında ölü bulundu

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Nazım Zararcı, evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zararcı’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri evde inceleme yaptı.
ANNESİ ODASINDA HAREKETSİZ BULDU
Olay, Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Eski Ereğli Yolu Caddesi’ndeki Yonca Apartmanı’nda meydana geldi.
Nazım Zararcı’nın odasına giren annesi, oğlunu hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zararcı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
VÜCUDUNDA DARP İZİNE RASTLANMADI
Ekiplerin ilk incelemesinde Zararcı’nın vücudunda darp veya yara izine rastlanmadı.
Zararcı’nın alkol ve uyuşturucu kullandığının değerlendirildiği bildirilirken, ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından kesinleşeceği belirtildi.
OTOPSİ YAPILACAK
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Zararcı’nın cenazesi morga kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.