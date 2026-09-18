4,4'lük deprem sonrası Naci Görür’den dikkat çeken açıklama: 'Hem Marmara'da hem Yunanistan'da geriliyor'

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda sabah saatlerinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, Türkiye saatiyle 09.42’de kaydedildi.

AFAD, depremin 5,46 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Eğriboz Adası’nda meydana gelen depremin ardından değerlendirmede bulundu.

Görür, şu ifadeleri kullandı:

"2-3 saat önce Yunanisyan (Evvoia) da 4,4 deprem oldu. KAF’ın kuzey kolunun zonu içerisinde. Kuzey kol hem Marmara ‘da hem Yunanistan’da geriliyor. Geçmiş olsun."