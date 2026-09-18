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4,4'lük deprem sonrası Naci Görür’den dikkat çeken açıklama: 'Hem Marmara'da hem Yunanistan'da geriliyor'

4,4'lük deprem sonrası Naci Görür’den dikkat çeken açıklama: 'Hem Marmara'da hem Yunanistan'da geriliyor'

18.09.2026 14:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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4,4'lük deprem sonrası Naci Görür’den dikkat çeken açıklama: 'Hem Marmara'da hem Yunanistan'da geriliyor'

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin gerçekleştiği bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Anadolu Fayı’nın hem Marmara hem de Yunanistan’da gerildiğini belirtti.
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Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda sabah saatlerinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, Türkiye saatiyle 09.42’de kaydedildi.

AFAD, depremin 5,46 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Eğriboz Adası’nda meydana gelen depremin ardından değerlendirmede bulundu.

Görür, şu ifadeleri kullandı:

"2-3 saat önce Yunanisyan (Evvoia) da 4,4 deprem oldu. KAF’ın kuzey kolunun zonu içerisinde. Kuzey kol hem Marmara ‘da hem Yunanistan’da geriliyor. Geçmiş olsun."

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