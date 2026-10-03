Cumhuriyet Gazetesi Logo
4 Ekim'de İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar neler?

4 Ekim'de İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar neler?

3.10.2026 21:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
4 Ekim'de İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar neler?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, koşu etkinliği nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Peki, 4 Ekim'de İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar neler?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul’da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek “İstanbul’u Koşuyorum Avrupa Etabı” nedeniyle Fatih’te bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Peki, 4 Ekim'de İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar neler?

Image

4 EKİM İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

İstanbul'da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, saat 06.00'dan programın tamamlanmasına kadar belirlenen güzergahlarda trafik kısıtlaması uygulanacak.

Trafiğe Kapatılacak Yollar

  • Kennedy Caddesi / Eminönü-Yenikapı yönü
  • Kennedy Caddesi / Zeytinburnu-Yenikapı yönü
  • Langa Bostanları Sokak
  • Namık Kemal Caddesi
  • Mustafa Kemal Caddesi
  • Segah Sokak
  • Kumluk Sokak
  • Şair Sermet Sokak
  • Aksakal Sokak
  • Ahırkapı Caddesi
  • Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışlarındaki Aksaray ayrımları
  • Avrasya Tüneli Anadolu Yakası istikametindeki acil ve son çıkış

Alternatif Güzergahlar

  • Avrasya Tüneli transit yolu
  • Vatan Caddesi
  • Millet Caddesi
  • Onuncu Yıl Caddesi
  • Reşadiye Caddesi
  • Ankara Caddesi
  • Kadırga Limanı Caddesi

İSTANBUL'DA YOLLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılan yolların saat 12.00'de yeniden araç trafiğine açılması planlanıyor. Sürücülerin özellikle Tarihi Yarımada, Eminönü ve Fatih yönündeki yolculuklarında alternatif güzergâhları kullanmaları gerekiyor.

İlgili Konular: #kapalı yollar #İstanbul'u Koşuyorum

İlgili Haberler

İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapanacak
İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapanacak İstanbul’da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek “İstanbul’u Koşuyorum Avrupa Etabı” nedeniyle Fatih’te bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Saat 06.00’da başlayacak kısıtlamalar, etkinlik sona erene kadar devam edecek.
2026-2027 KYK bursu ne kadar? KYK burs başvuruları başladı mı?
2026-2027 KYK bursu ne kadar? KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, 2026-2027 KYK bursu ne kadar? KYK burs başvuruları başladı mı?
İSKİ açıkladı: 3 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ açıkladı: 3 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ 3 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 3 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?