İstanbul’da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek “İstanbul’u Koşuyorum Avrupa Etabı” nedeniyle Fatih’te bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Peki, 4 Ekim'de İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar neler?

4 EKİM İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

İstanbul'da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, saat 06.00'dan programın tamamlanmasına kadar belirlenen güzergahlarda trafik kısıtlaması uygulanacak.

Trafiğe Kapatılacak Yollar

Kennedy Caddesi / Eminönü-Yenikapı yönü

Kennedy Caddesi / Zeytinburnu-Yenikapı yönü

Langa Bostanları Sokak

Namık Kemal Caddesi

Mustafa Kemal Caddesi

Segah Sokak

Kumluk Sokak

Şair Sermet Sokak

Aksakal Sokak

Ahırkapı Caddesi

Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışlarındaki Aksaray ayrımları

Avrasya Tüneli Anadolu Yakası istikametindeki acil ve son çıkış

Alternatif Güzergahlar

Avrasya Tüneli transit yolu

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Onuncu Yıl Caddesi

Reşadiye Caddesi

Ankara Caddesi

Kadırga Limanı Caddesi

İSTANBUL'DA YOLLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılan yolların saat 12.00'de yeniden araç trafiğine açılması planlanıyor. Sürücülerin özellikle Tarihi Yarımada, Eminönü ve Fatih yönündeki yolculuklarında alternatif güzergâhları kullanmaları gerekiyor.