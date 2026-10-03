İstanbul’da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek “İstanbul’u Koşuyorum Avrupa Etabı” nedeniyle Fatih’te bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Peki, 4 Ekim'de İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar neler?
4 EKİM İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?
İstanbul'da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, saat 06.00'dan programın tamamlanmasına kadar belirlenen güzergahlarda trafik kısıtlaması uygulanacak.
Trafiğe Kapatılacak Yollar
- Kennedy Caddesi / Eminönü-Yenikapı yönü
- Kennedy Caddesi / Zeytinburnu-Yenikapı yönü
- Langa Bostanları Sokak
- Namık Kemal Caddesi
- Mustafa Kemal Caddesi
- Segah Sokak
- Kumluk Sokak
- Şair Sermet Sokak
- Aksakal Sokak
- Ahırkapı Caddesi
- Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışlarındaki Aksaray ayrımları
- Avrasya Tüneli Anadolu Yakası istikametindeki acil ve son çıkış
Alternatif Güzergahlar
- Avrasya Tüneli transit yolu
- Vatan Caddesi
- Millet Caddesi
- Onuncu Yıl Caddesi
- Reşadiye Caddesi
- Ankara Caddesi
- Kadırga Limanı Caddesi
İSTANBUL'DA YOLLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?
Etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılan yolların saat 12.00'de yeniden araç trafiğine açılması planlanıyor. Sürücülerin özellikle Tarihi Yarımada, Eminönü ve Fatih yönündeki yolculuklarında alternatif güzergâhları kullanmaları gerekiyor.