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4 gün önce göreve getirilmişti... CHP'li Özlem Özşahin'den 'çerçeve yasa' istifası

4 gün önce göreve getirilmişti... CHP'li Özlem Özşahin'den 'çerçeve yasa' istifası

11.08.2026 15:44:00
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Haber Merkezi
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4 gün önce göreve getirilmişti... CHP'li Özlem Özşahin'den 'çerçeve yasa' istifası

Atanmış Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin, Meclis'te kabul edilen 'çerçeve yasa'ya destek vermesinin ardından ilk istifa haberi geldi. 4 gün önce göreve getirilen Özlem Özşahin, "CHP’de siyaset yapma şansım yok" diyerek istifa etti.

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Kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak da bilinen ''Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'' dün Meclis'te kabul edilerek yasalaştı.

467 milletvekilinin 'evet' oyu verdiği yasa teklifine yönelik tepkiler sürerken, CHP'de de ilk 'çerçeve yasa' istifası geldi.

CHP Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı'na 4 gün önce atanan Özlem Özşahin görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"CHP'DE SİYASET YAPMA ŞANSIM YOK"

Özşahin, CHP’nin 'çerçeve yasa' teklifine verdiği destek nedeniyle istifa kararı aldığını açıkladı.

CHP çatısı altında siyaset yapmasının artık mümkün olmadığını ifade eden Özlem Özşahin, şunları kaydetti:

“Çerçeve yasaya evet oyu veren CHP’de siyaset yapma şansım yoktur. Millete rağmen siyaset olmaz. Bu sebeple Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığından istifa ediyorum.”

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Çerçeve yasa

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