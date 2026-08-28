4 ilde denize girmek yasaklandı

Bugün (28 Ağustos Cuma) Türkiye'nin dört farklı kentinin belirli noktalarında denize giriş yasağı uygulanacak.

Trabzon ve Giresun'da valilikler tarafından yapılan açıklamalarda il genelinde denize girmenin yasaklandığı ifade edildi.

Kırklareli'de ise Vize ilçesinde bugün denize girilmesi yasaklandı.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Yurttaşlardan yasağa uymaları istendi.

Açıklamada, jandarma ekiplerinin gün boyu plajlarda denetim yapacağı kaydedildi.

BEYKOZ'DA DENİZE GİRİŞ YASAĞI

Denize girmenin yasaklandığı bir diğer kent ise İstanbul oldu.

İstanbul'da Beykoz'un Karadeniz kıyılarında denize girmek 2 gün yasaklandı

Beykoz Kaymakamlığı, ilçede Karadeniz'e kıyısı olan sahil ve plajlarda 2 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, 28 Ağustos Cuma ile 29 Ağustos Cumartesi günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.