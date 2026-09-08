4 ilde organize suç operasyonu: 137 şüpheli hakkında işlem, 1 milyar TL’lik mal varlığına el koyma

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda dört ayrı soruşturma kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Operasyonların nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticareti suçlarına yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.

ANTALYA’DA 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Antalya’da, önce düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazandığı, ardından esnaf ve firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca liralık mal temin ettiği öne sürülen organize yapıya operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin söz konusu malları çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkardıkları değerlendirilirken, operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP’TE 122 MİLYAR TL’LİK PARA HAREKETİ

Gaziantep’te ise yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde çıkardıkları iddia edilen 33 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar TL’yi aşan para hareketliliği tespit edildiği bildirildi.

Soruşturmanın kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

İSTANBUL’DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

İstanbul’da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladığı ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandığı tespit edilen suç örgütüne yönelik soruşturmada 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Aramalarda yasa dışı bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İZMİR’DE 1 MİLYAR TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KOYMA

İzmir’de ise Belçika merkezli yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç yapılanmasına yönelik 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurlarına yönelik el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

“HAKSIZ KAZANCIN EKONOMİK SİSTEME SOKULMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Gürlek, açıklamasında suç örgütlerinin yalnızca üyelerinin değil, suçtan elde ettikleri gelirlerin, kullandıkları şirketlerin ve mal varlıklarının da takip edildiği belirtilerek, “Suçun kazanca dönüşmesine ve haksız kazancın ekonomik sisteme sokulmasına müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.