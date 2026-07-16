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4 ilde tarihi eser operasyonu: 108 sikke ve obje ele geçirildi

4 ilde tarihi eser operasyonu: 108 sikke ve obje ele geçirildi

16.07.2026 19:25:00
Güncellenme:
AA
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4 ilde tarihi eser operasyonu: 108 sikke ve obje ele geçirildi

Sivas merkezli Ankara, Bursa ve Düzce'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli, adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonda 108 tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirildi.
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Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde izinsiz kazı faaliyetinde bulunduğu değerlendirilenlere yönelik Sivas merkezli, Ankara, Bursa ve Düzce'de operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan haklarında adli işlem yapılan şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında, 108 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje, 8 dedektör, 2 alan tarama çubuğu ve 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Zanlılar adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

 

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