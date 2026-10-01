Cumhuriyet Gazetesi Logo
4. kattan düşen 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

4. kattan düşen 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

1.10.2026 00:25:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
4. kattan düşen 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Erzincan’da apartmanın 4. katından düşen 77 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekiplerince olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, gece saatlerinde Akşemsettin Mahallesi 661. Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Neriman Y., henüz belirlenemeyen nedenle bir apartmanın 4. katından zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Neriman Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Neriman Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Erzincan #hayatını kaybetti