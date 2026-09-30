4 kız çocuğunun ölümüne neden olan kazada yeni gelişme: 'Yeniden keşif' kararı verildi

Mersin’in Akdeniz ilçesindeki Çay Mahallesi Bekirde mevkiinde 2 Şubat 2026 tarihinde yaya geçidinde bekleyen 6 kişiye çarpan ve kardeşler Kübra Güney (15) ve Büşra (15) Güney ile teyze çocukları Zerdil Atak (18) ve Necla Öztürk’ün (16) ölümüne neden olan sürücü M.K hakkında açılan davanın ikinci duruşması Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve kaza yerinde yeniden keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı aralık ayına erteledi.

Duruşma öncesinde Kübra Güney, Büşra Güney, Zerdil Atak ve Necla Öztürk’ün ailelerinin yanı sıra komşuları, arkadaşları ve sivil toplum örgütü temsilcileri adliye bahçesinde bir araya geldi. Yurttaşlar, kazada hayatını kaybeden 4 çocuğun fotoğrafını taşıdı.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmayı Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyeleri Avukatlar Ronya Mira, Şevval Özer, Burcu Düzen ve Hacı Baskak gözlemci olarak izledi.

BİLİRKİŞİ RAPORU SUNULDU

Duruşmada, sanık avukatları, sanık M.K’nın hız ve şerit ihlali yapmadığına dair iddialarını dile getirdi ve mahkemeye bilirkişi raporu sundu.

Mağdur ailelerin avukatları ise raporun taraflı olduğunu belirterek itiraz etti. Mahkeme, kaza yerinde yeniden keşif yapılması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı Aralık ayına erteledi.

Duruşma sonunda adliye bahçesinde bir açıklama yapan, Zerdil Atak’ın babası Veysel Atak, “İnşallah karar istediğimiz gibi çıkar. İnşallah kamuoyunu yaralayacak bir sonuç çıkmaz. Davanın ciddiye alınmasının en önemli faktörlerinden biri kamuoyu baskısı olacak. Tutuklunun serbest bırakılmaması bizim için mutluluk verici bir haber. Çünkü yaptığın suçun ağırlığından dolayı biz kayıp yakınları olarak kişinin kaçabileceğini düşünüyoruz. Zaten kendisi yurtdışı doğumlu” dedi.

Duruşmanın, yapılacak keşfin ardından Aralık ayında görüleceğini kaydeden Atak, kamuoyunun dava sürecinde destek vermesini isteyerek “Başınıza gelmesini beklemeyin. Hepimiz bu kazanın mağduru olabiliriz. Toplumda oluşan bir algı var. Birkaç ay yatar çıkarım. Bu dava bu kanıyı ortadan kaldıracak inşallah. Herkes bilecek ki insan canı değersiz değil. Bütün canlar değerli. Öyle kaza deyip de geçiştiremeyiz” dedi.

Mersin Barosu adına duruşmalara katılan Avukat Ronya Mira Dağ da, adaletin eksiksiz tecelli etmesi için hukuki süreci takip edeceklerini vurguladı.