4 milyarlık projeye 3 bİn lira bütçe

21 Ocak 2022 Cuma, 07:34

Resmi Gazete’de yer alan 2022 yatırım planına göre İzmir raylı sistem yatırımlarında merkezi idareden yine umduğu desteği bulamadı. Her yıl temeli atılacak vaadiyle gündeme gelen ancak 14 yıldır çivi dahi çakılmayan 4.5 kilometre uzunluğundaki Halkapınar-Otogar metrosuna bu yıl sadece üç bin liralık simgesel bir bütçe ayrıldı.

KOMİK BÜTÇE

İzmir’de kent içi ulaşım için kritik öneme sahip olan, toplam yatırım tutarı da 4 milyar 48 milyon 609 bin lira olarak belirlenen projenin yapımı da bu gelişmeyle birlikte resmen ertelenmiş oldu. Yatırım planında ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İzmir’de destek verdiği tek kent içi raylı sistem projesinin bitiş tarihi ise 2025 yılı olarak gösterildi. Raylı sistem inşaatı, danışmanlık hizmeti alımı, elektro mekanik işlerin yanı sıra 40 adet tren vagonunun alımını içeren 5 duraklı metro inşaatı yapım ihalesi ise başlamadı. Bergama İZBAN projesinin yapımını yatırım planından çıkartan bakanlığın, Selçuk-Ortaklar ve Ödemiş-Kiraz arasındaki yeni demiryolu hatlarının yapımı için de simgesel bütçeler ayırması dikkat çekti. Selçuk ile Ortaklar arasında yapılacak, toplam maliyeti 4 milyar 794 milyon 121 bin lira olan 14 kilometrelik hat ile proje hazırlık bedeli 665 milyon 148 bin lira olarak belirlenen Ödemiş ile Kiraz arasında yapılacak 30 kilometre uzunluğundaki her iki raylı sistem projesine de biner lira harcanması öngörüldü.

Tunç Soyer’den sitem: Yazık! Halkapınar-Otogar metro projesiyle ilgili gelişmelere dair yaptığı açıklamada bakanlığa tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gerçekten çok üzücü. İzmir’i hiç anlamadan, İzmir’e bu kadar haksızlık etmek kabul edilebilir değil. Hakikaten çok üzücü. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Yazık! Bu hat bu kadar kıymetli, yıllar öncesinden yatırım programına alınmış bir hat. Hiçbir adım atılmaması, yine sembolik bir rakamla geçiştirilmesi çok üzücü” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: “İzmir’e yatırım yapıyormuş gibi yapanları, milletin önüne sandık geldiğinde göreceğiz. Ödemiş-Kiraz demiryolu projesine, sembolik demekten de uzak bir rakam olan bin lira bütçe ayrılmıştır. Projenin maliyeti 665 milyon 148 bin 347 lira. Ekonomi rakam demek değildir diyenler, siz ya gerçekten hesap kitap bilmiyorsunuz ya da bu milletle, hemşerilerimle dalga geçiyorsunuz. Bin lira ile bu proje nasıl bitecek? Bunu bile bile, bin lira gibi komik bir rakamı yatırım programına yazabiliyorsunuz. Gerçekten pes! Ama İzmirli hemşerilerim merak etmesin; İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle yerelde halkımıza hizmetlerimizi götürdüğümüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yerel hizmetlerin yanı sıra devletin, kamunun imkanlarını da hemşerilerimizin hizmetine sunacağız.”

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan: “Halkapınar-Otogar metrosu için 30 ayda tamamlanacak dediler, geçen sene de aynıydı, bu sene de aynı, projeye 3 bin lira gibi astronomik bir bütçe uygun görmüşler. Asgari ücretin 4 bin 250 lira olduğu yerde, Halkapınar-Otogar metrosuna 3 bin lira uygun görülüyor. 3 bin liraya bırakın metro yapmayı, raylı oyuncak tren bile alamazsınız. İzmir her zaman kendi göbeğini kendi kesti. İzmir Büyükşehir Belediyesi kenti demir ağlarla ördü. Hiçbir kentte böyle bir raylı ulaşım ağı yok. Selçuk’tan Aliağa’ya uzanan İZBAN hattı, Bornova’dan Üçkuyular’a uzanan metro hattı, sahil şeridinde tramvaylar, devam eden Narlıdere metrosu, Çiğli tramvayı. Büyükşehir Buca metrosu için de devasa bir kaynak buldu ve ihalesini yaptı. AKP daha otogara metro götürecek. 2014 yılında da metronun inşaatına başlanacağı duyurulmuştu. Hatta o dönem de yatırım programında yer almış ve 60 milyon lira bütçe ayrılmıştı. Ne oldu? Hiç! İşte AKP’nin yönetim ve yatırım anlayışı özeti bu cümlelerde gizli. İzmir’e, İstanbul’a, yerelde CHP’li belediyelerin iktidar olduğu yerlere ayrılan bu astronomik bütçelerle, sözüm ona ceza kesiyorlar. Kessinler. Bunlar son çırpınışlar, gidiyorlar.”

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko: “İzmir’in tüm yatırımlarını tek başına, büyükşehir belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla yaptığını çok iyi biliyoruz. Her büyük ve hızla göç alan kent gibi İzmir’in de yeni altyapı, ulaşım sorunları var ve devamı da olacak. Bunlar yerel yönetimlerin en temel görevleri ve hiç kimsenin kuşkusu olmasın her türlü çalışmamızda hurafelerle değil bilimin ışığında ilerlemeye devam edeceğiz. Halkımız, AKP iktidarını artık iyice tanıdı. Yatırım için ayrıldığı vurgulanan bu göstermelik bütçeyi de, İzmir’e ve İzmirlilere yapılan bu ayrımcılığı da hiçbir zaman unutmayacaktır.”

ENGELLENEN PROJELER

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki elektrik fabrikasını kültür merkezi olarak kente kazandırmak için Özelleştirme İdaresi’nin açtığı ihaleyi 35 milyon lira bedelle kazandı. Ancak bakanlık hiç gerekçe göstermeden iptal etti. 30 Ekim 2020’de yaşanan deprem sonrası hasar gören binaların dönüşümü için başkan Tunç Soyer’in girişim ile Dünya Bankası’ndan kredi imkânı sağlandı. 340 milyon dolarlık kredi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzalamaması nedeniyle kullanılamadı.