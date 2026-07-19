4 Türk işçi hayatını kaybetti: Suudi Arabistan'daki yangın çıkan evden görüntüler...

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın El Nesim Mahallesi'nde bir apartman dairesinde, 17 Temmuz akşam saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekibini müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İncelemede, Hatay'dan Riyad’a çalışmak için giden işçiler Erkan Bent, Salih Çakır, Sinan Çay ve Ali Şahin Elma'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İşçilerin hayatını kaybettiği evin görüntüsü ortaya çıktı. Yangın sonrası kaydedilen görüntülerde, evdeki eşyaların büyük çoğunlukla yandığı görüldü.
İşçilerin cenazelerinin Suudi Arabistan'daki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirileceği belirtildi.
Yangının çıkış sebebi ve ayrıntılarını belirlemek üzere başlatılan soruşturma devam ediyor.