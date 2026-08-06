4 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümünde anne dahil, 5 gözaltı: 'Katil zanlısıyla olaydan birkaç gün sonra evlendi'

Merkeze bağlı Işıklar beldesinde 24 Ocak'ta yüksekten düştüğü iddiasıyla annesi Z.K. ve üvey dedesi M.K. tarafından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Y.E.Y., ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede kurtarılamadı.

İncelemede, Y.E.Y.'nin ölümü şüpheli bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından aile üyelerinin ifadelerine başvuruldu. Çelişkili beyanlar sonrası anne Z.K., ikinci eşi B.K., kayınpederi M.K., kayınvalidesi A.K. ve kayınbiraderi S.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ÜVEY BABA İLE DEDE TUTUKLANDI

Afyonkarahisar'da yüksekten düştüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Y.E.Y.'nin şüpheli ölümü ile ilgili gözaltına alınan anne Z.K., ikinci eşi B.K., kayınpederi M.K., kayınvalidesi A.K. ve kayınbiraderi S.K.'nin işlemleri tamamlandı. Adliyedeki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden B.K. 'Kasten öldürme', M.K. de suçluya yardım ettiği ve delil kararttığı suçlamasıyla tutuklandı. Z.K. ile A.K. adli kontrol şartıyla salıverilirken, S.K. ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

'BİRKAÇ TANE VURDUM, BAYILDI'

Üvey dede M.K. ifadesinde; oğlu B.K. ile Y.E.Y.'nin olay günü hayvan otlatmak üzere araziye gittiğini, bir süre sonra B.K.'nin kucağında Y.E.Y. ile eve döndüğünü ve "Birkaç tane vurdum, bayıldı" diyerek kendisine verdiğini, daha sonra anne Z.K. ile hastaneye götürdükleri çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Öte yandan Z.K.'nin, olaydan birkaç gün sonra resmi nikahla evlendiği B.K.'nin baskıları nedeniyle olayı gizlediği öne sürüldü.