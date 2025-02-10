40 santimetre karda 'kar banyosu' yaptı

Ordu’da Şinasi Duman (65), evinin önünde 40 santimetre karda ‘kar banyosu’ yaptı.

40 santimetre karda 'kar banyosu' yaptı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 11:52

Altınordu ilçesi Örencik Mahallesi’nde yaşayan Şinasi Duman, her yıl geleneksel hale getirdiği ‘kar banyosu’nu bu yıl da yaptı.

40 santimi bulan kar kalınlığını fırsat bilen Duman, evinin önünde, yarı çıplak karın içine girdi.

"DAHA ENERJİK HİSSEDİYORUM"

Soğuğa aldırmayan Duman, “Her yıl kar yağdığında bunu yapıyorum. Kendimi daha dinç ve enerjik hissediyorum” dedi. 


Etiketler: #kar yağışı

İlgili Haberler

Okan Buruk'tan tepki: 'Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış'

Okan Buruk'tan tepki: 'Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış'
Yapay zekaya sorduk: 3. Dünya Savaşı'na yol açabilecek 10 olası faktör

Yapay zekaya sorduk: 3. Dünya Savaşı'na yol açabilecek 10 olası faktör
10 yıl hapisle aranıyordu: Firari şahıs Didim'de yakalandı

10 yıl hapisle aranıyordu: Firari şahıs Didim'de yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler