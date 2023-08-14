43 ayrı suçtan 37 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Firari yakalandı!
Antalya’da hakkında 43 ayrı suç kaydı ve kesinleşmiş 37 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari, jandarma tarafından yakalandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Kovanlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan uzun süredir aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Hakkında "geceleyin silahla yağma" suçlarından kesinleşmiş 37 yıl hapis cezası bulunan Y.A. isimli firarinin içinde bulunduğu araç durdurularak yakalandı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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