45 çocuğun istismarıyla gündeme gelen Ensar’dan yeni adım: MEB’le işbirliği

Karaman’da 45 çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı olayla kamuoyunun hafızasına kazınan Ensar Vakfı’nın düzenlediği “Sana Emanet Online Bilgi Yarışması”, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi yazısıyla ortaokul ve liselere duyuruldu.

Yarışmada öğrencilere umre ve teknoloji ödülleri verilirken dereceye giren öğrencilerin öğretmenleri ile okul müdürlerine de 20 bin TL’ye kadar nakit ödül konuldu. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 23 Eylül 2026 tarihli yazısına göre Ensar Vakfı, 20 Ağustos’ta bakanlığa başvurarak “Sana Emanet Online Bilgi Yarışması”nın duyurulmasını talep etti.

Bakanlık da yarışmanın Türkiye genelinde resmi ve özel ortaokul ile lise öğrencilerine yönelik düzenleneceğini bildirerek yazıyı dağıtıma çıkardı. Bakanlık yazısında yarışmanın gönüllülük esasına göre ve ücretsiz düzenlenmesi, denetimlerin okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince yapılması istendi. Ensar Vakfı’nın etkinliğin bitiminden sonraki 30 gün içerisinde MEB’e rapor sunması koşulu da kondu.

HEDEF ORTAOKUL VE LİSE

MEB’e sunulan şartnameye göre yarışmanın hedef kitlesini Türkiye’nin 81 ilindeki resmi ve özel ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler oluşturuyor. Ortaokulda 5, 6, 7 ve 8’inci; liselerde ise hazırlık ile 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflar yarışmaya katılabilecek. Ortaokul öğrencileri “Hadisten Hayata 40 Konu”, lise öğrencileri ise “Kur’an’dan Hayata 40 Konu” adlı kitaptan sorumlu olacak.

Şartnamede yarışmanın amaçları arasında ortaokullardaki seçmeli “40 Hadis” ile liselerdeki seçmeli Kur’anıkerim derslerinin “daha etkili ve verimli hale getirilmesi” de sıralandı. Başvurular 1 Kasım’da Ensar Vakfı’nın internet sitesi üzerinden başlayacak. Çevrimiçi yarışma ortaokul öğrencileri için 6 Şubat, lise öğrencileri için ise 7 Şubat 2027’de gerçekleştirilecek.

TOPLAM ÖDÜL 3.5 MİLYON

Yarışmanın afişinde toplam ödül miktarı 3.5 milyon TL olarak açıklandı. İlk üç sıraya giren öğrencilere umre; diğer derecelere ise bilgisayar, cep telefonu, tablet, elektrikli scooter ve para ödülleri verilecek. Ödül sisteminin öğrencilerle sınırlı tutulmaması ise dikkat çekti.

Şartnameye göre Türkiye geneli sınıf derecelerinde birinci olan öğrencinin ilgili öğretmenine 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL ödül verilecek. Aynı miktarlar öğrencilerin okul müdürlerine de ödenecek. Böylece Ensar Vakfı, öğrencilere yönelik yarışmada öğretmenleri ve okul yöneticilerini de ödül sistemine dahil etti.