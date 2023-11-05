45. İstanbul Maratonu başladı... İmamoğlu'ndan 'Kılıçdaroğlu' sorusuna yanıt: 'Partimizin büyüğüdür, helallik isteyeceğim'

Yayınlanma: 05.11.2023 - 10:14

Güncelleme: 05.11.2023 - 10:53

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul A.Ş. organizasyonu ve Türkiye İş Bankası sponsorluğunda gerçekleşen 45'inci İstanbul Maratonu başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Altunizade katılımında gerçekleştirilen startıı; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran verdi.

Maratona katılan Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İMAMOĞLU'NDAN KURULTAY DEĞERLENDİRMESİ

Kurultayda Divan Başkanı olarak görev yapan İmamoğlu, "Güzel bir gün, tabi Ankara’da siyasi bir sorumluluk üstlendim. Partimin yüzüncü yılında, cumhuriyetimizin yüzüncü yılında 38. kurultayında Divan Başkanlığı yaptım. Benim için büyük bir onur. Divan Başkanlığını yaptığımız bu kurultayda sayın Özgür Özel genel başkanımız olarak seçildi. Başarılar diliyorum. Çok önemli bir dönemde önemli bir göreve geldi. Hep birlikte hem partimizin hem ülke demokrasimizin kazanması için büyük bir mücadele vereceğiz. Bir yandan yerel yönetime dönük seçime hazırlanacağız. Tabii yaklaşık 13 yıla aşkın süredir partimize hizmet eden değerli Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkürlerimizi minnetimizi iletiyoruz. Hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Ama tabii bu demokraside var, partilerimizde var. Hiçbirimiz koltuklarımızın sahibi değiliz. Ama bu bir belediye başkanlığı olsun ama bir siyasi parti liderliği olsun. Günü geldiğinde bir seçimle değişebiliyor. Kaldı ki yani üzüntüyle karşılanacak bir durum değil. Yaptığınız işler, hizmetler çok değerli onlar kalıyor zaten. Ama bir başkasına devretmek de güzel bir şey zamanı geldiğinde. Bu bağlamda çok kıymetli Türkiye demokrasisi açısından da kıymetli. Çünkü bir kurultayla, bir genel kurulla belki de Türkiye'de ilk defa bir lider değişimi de yaşanıyor. Bu da özel bir durum. Tam da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan bir durum aslında. Demokrasiyi diri tutar, değişimi tetikler. Çok da saygın bir kurultay geçtiğini düşünüyorum. Ben kurultayda kurultay başkanı olduğun için demiyorum bunu ama çok az belki incitici anlar yaşandı. Onun dışında yine karşılıklı sevgi, saygı çerçevesinde bir kişiye eğer hata yapsa da özrünü dileyerek mesaj dolu bir gündü."

KILIÇDAROĞLU SORUSUNA YANIT: 'HELALLİK İSTEYECEĞİM'

Gazetecinin genel başkanla görüştünüz mü sorusu üzerine İmamoğlu, "Tabii ki ben kendisini dün akşam da aradım. Sonra yüz yüze sohbetimiz minik bir değerlendirmemiz de oldu. Bugün de divan görevim bittiğinde kendisini arayacağım. Helallik isteyeceğiz tabii ki. Sonrasında elbette görüşmelerimiz devam edecek. Partimizin büyüğüdür başımızın tacıdır. Muhtemelen her konuda birçok konuda deneyimlerinden başta Genel Başkanımız sayın Özgür Özel olmak üzere hepimiz faydalanacağız. Diğer genel başkanlarımızla dönem dönem buluşup konuştuğumuz gibi kendilerine sağlık diliyorum. Allah sağlığını versin. Ömrü uzun olsun inşallah yine hep birlikte çok güzel anlarda buluşalım" diye cevap verdi.

"DÜNYADA BENZERİ YOK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, maratona ilişkin yaptığı konuşmada da, "Dünyanın en özel güzel maratonlarından birisindeyiz. 45'inci kez koşulacak ve bugün çok özel bir gün. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının koşusu. Dolayısıyla hepinizi bu güzel koşuda önce sağlık sonra başarı diliyorum. İki kıta arasında koşuluyor ve dünyada benzeri yok. Umuyorum ki bin yıllar sürecek cumhuriyetimizin varlığında bu koşu da İstanbul'da hep var olsun. İstanbul dünyanın medeniyet beşiği koşulan her alan sizlere çok özel deneyimler yaşatacak. 15 ülkeden 20 takımın katıldığı 140 sporcu ile 4 etaptan oluşan uluslararası bisiklet yarışımızı 28 eylülde yapmıştık. Maratonun yanına kardeş ekledik. Bugün de kurduğumuz bisiklet takımı öncü çıkış yapacak. Kıtalararası yarışı ikilemiş olduk. Barış için, Mustafa Kemal Atatürk için koşalım" şeklinde konuştu.

Organizasyonda 42K'lık parkurda yarışan sporcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne devam edecek atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, At Meydanı'nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.

15K'lık parkurda ise atletler, köprüyü geçtikten sonra Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Sporcular, Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne saparak sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına varacak.

45 BİN SPORCU TER DÖKÜYOR

Dört kategoriden oluşan maraton, Dünya Atletizm Federasyonu'nun 28 Gold Label Kategorisi'nde, Avrupa'nın ise 5 yarışı arasında yer alıyor. 42K, 15K, 8K Kurumsal Koşu ve 8K Halk Koşusu etaplarından oluşan etkinlikte 9 bin görevli, 2 bin gönüllünün yanı sıra, 60'tan fazla kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve sponsor firmalar Spor İstanbul'un koordinasyonunda görev yapıyor.

42K kategorisinde 5 bin, 15K kategorisinde 10 bin olmak üzere toplam 15 bin çipli koşucu ile 8K Kurumsal Koşu kategorisinde 15 bin ve Halk Koşusu'nda 15 bin rekreatif koşucu ile tüm kategoriler toplamda 45 bin sporcu ter döküyor.