46 yıl hapisle aranıyordu: Evinde yakalandı!
Yalova'da 46 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.Ş. adlı şahıs, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, 'suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyi silahla yağma' suçundan, hakkında 46 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş.'nin (56) kentteki evinde olduğu tespit edildi.
C.Ş., 8 Kasım'da adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. C.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #ceza #Operasyon #suç örgütü #firari
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