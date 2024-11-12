46 yıl hapisle aranıyordu: Evinde yakalandı!

Yalova'da 46 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.Ş. adlı şahıs, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

46 yıl hapisle aranıyordu: Evinde yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 15:28

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, 'suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyi silahla yağma' suçundan, hakkında 46 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş.'nin (56) kentteki evinde olduğu tespit edildi.

C.Ş., 8 Kasım'da adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. C.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #ceza #Operasyon #suç örgütü #firari

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