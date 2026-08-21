48 ülke kayıt altına alındı: Dünyaya yayılan Türk şehitlikleri haritalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Harita Genel Müdürlüğü, dünyanın farklı bölgelerinde bulunan Türk şehitliklerini kapsamlı bir çalışmayla kayıt altına aldı. Hazırlanan “Yurtdışı Türk Şehitlikleri ve Anıtları Haritası”nda 48 ülkedeki 172 Türk şehitliği yer aldı.

Çalışma kapsamında Dışişleri Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Milli Savunma Üniversitesi ile Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı’ndan destek alındı.

48 ÜLKEDE 172 ŞEHİTLİK

Basım Şube Müdürü Yarbay Fatih Kalle, haritada şu ana kadar tespit edilebilen 172 şehitliğe yer verildiğini belirtti.

Kalle, resmi kayıtlarda bulunmayan veya konumu henüz tespit edilemeyen şehit mezarlarının da olabileceğine dikkat çekerek, yeni veriler ortaya çıktıkça haritanın güncellenebileceğini söyledi.

ÜNİFORMALAR VE ŞEHİTLİKLER GERÇEĞİNE UYGUN ÇİZİLDİ

Haritanın hazırlanması sırasında tarihi ayrıntılara özel önem verildiğini belirten Kalle, dönemin önemli isimlerinin üniformalarının gerçeğe en yakın biçimde çizildiğini ifade etti.

Şehitliklerin de bulundukları yerlerdeki gerçek görünümleri esas alınarak haritaya aktarıldığını belirten Kalle, Yemen ve Hindistan gibi bölgelerde görev yapan Mehmetçiklerin cephe görüntülerinin de çalışmada kullanıldığını söyledi.

GEMİLER VE UÇAKLAR DA HARİTADA

Haritada Osmanlı dönemine ait gemiler ile hava şehitlerinin kullandığı uçaklara da yer verildi. Bazı uçakların gerçek kuyruk numaralarıyla gösterildiği belirtilirken, Akdeniz’de Refah Şilebi ve TCG Kocatepe’de şehit düşen ancak mezar taşı bulunmayan askerlerin anısına gemi görselleri eklendi.

Haritada ayrıca Osmanlı süvarileri ve Birinci Dünya Savaşı sırasında esir düşen Türk askerlerinin bulunduğu Trans Sibirya demir yolu da yer aldı.

KORE SAVAŞI’NDAN MEHMET GÖNENÇ’İN HİKAYESİ

Kalle, haritada Kore Savaşı’nda şehit olan Üsteğmen Mehmet Gönenç’in hikayesine de yer verildiğini anlattı.

1951 yılında birliğinin düşman kuvvetlerince kuşatılması üzerine kendi bulunduğu bölgeye topçu ateşi isteyen Gönenç’in, bunun kendisinin de yaşamına mal olabileceği uyarısına rağmen “Vatan sağ olsun” diyerek ateş talebini yinelediği aktarıldı.

Hazırlanan “Yurtdışı Türk Şehitlikleri ve Anıtları Haritası”na Harita Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.