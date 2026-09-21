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5 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür'den 'Adana' açıklaması: Büyük deprem yolda mı?

5 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür'den 'Adana' açıklaması: Büyük deprem yolda mı?

21.09.2026 11:42:00
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Haber Merkezi
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5 büyüklüğündeki deprem sonrası Naci Görür'den 'Adana' açıklaması: Büyük deprem yolda mı?

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, birçok ilden hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 04.02'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntı Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. 

AFAD: OLUMSUZLUK YOK

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını duyurdu.

NACİ GÖRÜR'DEN ADANA AÇIKLAMASI

Çevre illerden de hissedilen depreme dair Prof. Dr. Naci Görür'den de bir açıklama geldi.

X hesabından bir açıklama yapan Görür, "Topallar-Saimbeyli-Adana’da 5 saat önce sol yönlü, doğrultu atımlı Savrun Fay Zonunda 4,8 lik bir deprem meydana geldi. Muhtemelen enerji 2023 depremiyle çoğaldı. Adana’ya doğru ilerleyeceğini sanmıyorum. Sığ bir deprem" dedi.

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