5 gün önce hayata gözlerini yummuştu: Şükran Soner'in eski eşi Ahmet Güryüz Ketenci de hayatını kaybetti

Gazetemiz yazarı, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın ilk kadın Genel Başkanı ve emek mücadelesinin simge isimlerinden Şükran Soner, 1 Eylül 2026’da hayatını kaybetti.

Soner’in eski eşi Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Eski Genel Sekreteri ve 20. ile 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Av. Ahmet Güryüz Ketenci’nin ölüm haberi ise bugün (6 Eylül) geldi.

Soner'in kardeşi Türkan Berişe de Soner'in vefatının ardından hayatını kaybetmişti.

CENAZESİ 8 EYLÜL’DE TOPRAĞA VERİLECEK

Ketenci, tedavi gördüğü hastanede, 88 yaşındayken hayatını kaybetti. CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini uzun yıllar yürüten Ketenci'nin cenazesi, Salı günü Ataköy'den kaldırılacak.

Ketenci'nin cenazesi, 8 Eylül 2026 Salı günü öğle namazını müteakip İstanbul Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Esenyurt’ta bulunan Gülvadi Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Ketenci, yakın zaman önce adından söz ettiren bir karara imza atmıştı.

CHP'de görev yapmış 280'den fazla önceki dönem milletvekilinin partilerinden istifa ederek Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye katıldıklarını ilan ettiği ortak bildiride, Ahmet Güryüz Ketenci’nin de imzası yer alıyordu.