Cumhuriyet Gazetesi Logo
5 gün önce hayata gözlerini yummuştu: Şükran Soner'in eski eşi Ahmet Güryüz Ketenci de hayatını kaybetti

5 gün önce hayata gözlerini yummuştu: Şükran Soner'in eski eşi Ahmet Güryüz Ketenci de hayatını kaybetti

6.09.2026 19:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
5 gün önce hayata gözlerini yummuştu: Şükran Soner'in eski eşi Ahmet Güryüz Ketenci de hayatını kaybetti

Türk siyasetinin ve hukuk camiasının önemli isimlerinden Av. Ahmet Güryüz Ketenci, tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ketenci, 1 Eylül’de yaşamını yitiren gazetemiz yazarı Şükran Soner’in eski eşiydi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gazetemiz yazarı, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın ilk kadın Genel Başkanı ve emek mücadelesinin simge isimlerinden Şükran Soner, 1 Eylül 2026’da hayatını kaybetti.

Soner’in eski eşi Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Eski Genel Sekreteri ve 20. ile 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Av. Ahmet Güryüz Ketenci’nin ölüm haberi ise bugün (6 Eylül) geldi.

Soner'in kardeşi Türkan Berişe de Soner'in vefatının ardından hayatını kaybetmişti.

CENAZESİ 8 EYLÜL’DE TOPRAĞA VERİLECEK

Ketenci, tedavi gördüğü hastanede, 88 yaşındayken hayatını kaybetti. CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini uzun yıllar yürüten Ketenci'nin cenazesi, Salı günü Ataköy'den kaldırılacak.

Ketenci'nin cenazesi, 8 Eylül 2026 Salı günü öğle namazını müteakip İstanbul Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Esenyurt’ta bulunan Gülvadi Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Ketenci, yakın zaman önce adından söz ettiren bir karara imza atmıştı. 

CHP'de görev yapmış 280'den fazla önceki dönem milletvekilinin partilerinden istifa ederek Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye katıldıklarını ilan ettiği ortak bildiride, Ahmet Güryüz Ketenci’nin de imzası yer alıyordu. 

İlgili Konular: #vefat #Şükran Soner #eski eşi